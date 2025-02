Menteni kellett G.w.M-et, súlyos bajba keveredett Kulcsár Edina férje

G.w.M kevés dolgot szeret jobban a kocsiknál. A gengszter rapper mindent megtesz annak érdekében, hogy a karrierje magasabbra és magasabbra íveljen, éppen ezért állandóan dolgozik, mindig csak a munkán jár az esze. Rengeteg minőségi muzsikát dob a piacra, és bár a rádió ritkán játssza a dalait, sokan szeretik hallgatni szép hangját. Karrierje különösen azóta lendült fel, hogy Kulcsár Edina szerelme lett, innentől kezdve nem volt megállás.

G.w.M az út szélén ragadt / Fotó: Instagram

A sikerért természetesen keményen meg is dolgozik, éppen ezért állandóan úton van, mindig koncertekre és stúdiókba siet, közönségtalálkozókat szervez. Tegnap is éppen úton volt, amikor dél körül lerobbant a kocsija. Ráadásul nem is akármelyik, hanem az egyik kedvence: az S-osztályos Mercedese.

Lerobbant az S-osztály, ez nagyon szomorú. Itt ragadtam az út szélén, ezért elő kellett vennem a vadászgépemet

- magyarázta G.w.M, és megmutatta, hogy azonal suhant is érte egy másik luxus kocsi, ami vihette dolgozni.