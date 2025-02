Fontos eseményt hagy ki Katalin és Vilmos, a pletykák szerint ez lehet az ok

Most vasárnap, február 16-án kerül megrendezésre az Egyesült Királyságban a 78. BAFTA-gála, azaz a „brit Oscar-díj-átadó”. Az eseményen ugyanakkor idén nem vesz részt Katalin és Vilmos. 2024-ben a herceg a hercegné rákos betegsége miatt egyedül jelent meg a díjátadón, az idei távolmaradásukra azonban már a pletykák szerint jó okuk van.

Katalin és Vilmos herceg sem vesz részt az idei brit Oscar-díj-átadón, a BAFTA-gálán (Fotó: Chris Jackson / Getty Images)

Az ok erre pedig nem más, mint amit mindig is képviseltek: első a család. Az idei díjátadó ugyanis egybeesik a hercegi pár gyermekeinek iskolai szünetével, ami miatt inkább együtt töltik a becses időt. Még úgy is, hogy a trónörökös a Brit Film- és Televíziós Akadémia elnöke. Ez persze nem jelent számára kötelező részvételt. Nem egyedi eset ugyanis, hogy a hercegi pár lemondja a nívós eseményt. Az elmúlt években több alkalommal is távol maradtak: 2021-ben Fülöp herceg halála miatt nem vettek részt az eseményen, 2022-ben pedig egyéb elfoglaltságaik miatt maradtak távol – írja a Life.hu