Újra együtt az Exatlon álompárja?

Bár már három éve, hogy a roppant népszerű sport-reality eddigi utolsó évadának vége lett, de a műsor szereplői még mindig nagyon népszerűek. Az Exatlon versenyzőinek magánélete máig nagyon foglalkoztatja a rajongókat, árgus szemekkel figyelik kedvenceik közösségi oldalát…

Az Exatlon álompárja egyetlenegy közös fotót posztolt Fotó: Instagram

Az Exatlon népszerű párja mégsem szakított?

Maradandó élményt okozott a nézőknek a Dominikán forgatott tévéműsor, aminek versenyzői sokak szívébe belopta magát. Az Exatlon sztárjai közül sokan újabb és újabb műsorokban is feltűntek, és mai napig hallani róluk új híreket, pletykákat. A sport-reality egyik nagy közönségkedvence minden bizonnyal Kempf Zozo volt, aki elképesztő ügyességgel teljesítette a kőkemény akadálypályákat. Az ő magánélete folyamatosan izgalomban tartja rajongóit, főleg, hogy eddig hivatalosan egyik barátnőjét sem vállalta fel. Pedig szebbnél szebb párjai voltak, köztük rövid ideig a most már évek óta Somhegyi Krisztiánnal nagy szerelemben élő modell, Viczián Viktória. Utána összejött Szente Grétivel, aki az Exatlon kétszeres női bajnoka. Ők sem beszéltek soha kettejükről, egyetlen egyszer posztoltak egy közös fotót, de azóta egyet sem, ezért sokan azt hitték, hogy szakítottak.

Thaiföldi nyaralás

A követők vették azt is észre, hogy Szente Gréti végig Zozó támasza volt az elmúlt időszakban, amíg a BMX-világbajnok súlyos sérülése után gyógyult. Most pedig úgy tűnik, együtt utaztak Thaiföldre, ahonnan a női bajnok rengeteg fotót posztolt. Az egyik lapozgatós posztban pedig még ha csak féloldalról is látszik, de nagyon úgy tűnik, hogy Kempf Zozó tűnik fel.