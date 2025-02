Dér Heni brutál kockahasat villantott – Fotó

Dér Henrietta Vajdaságból származó magyar énekesnő, aki a Sugarloaf együttesben kezdte pályafutását. Kommunikáció-média szakos, valamint politológus és operaénekesi diplomával is rendelkezik. Ám mindezeken felül mára már elsődlegesen édesanyaként tekint magára.

Dér Heni első gyermekét 2021-ben hozta világra. A kisfiú a Bendegúz nevet kapta. Majd 2023 júliusában közölhette párjával, Bakos Gergővel az újabb örömhírt, miszerint egy második gyermekkel, egy gyönyörű kislánnyal bővült a családjuk, aki a Blanka nevet kapta. Nemrég arról számolt be Heni, hogy kisfiával együtt betegeskedtek otthon, ám most már úgy fest, hogy végre maguk mögött hagyták a nehéz időszakot, ugyanis az edzőteremből jelentkezett be közösségi oldalán.

Még másoknak év eleje van, és sehol nem tartanak a nyári alak megformálásában, addig Dér Heni már most bomba formában van. Olyan kockahasat villantott, amit bárki megirigyelhet tőle.

„Ebben a szögben látom csak igazán azt a maszatot a tükrön… Utána letöröltem…” – írta legfrissebb fotójához Dér Heni, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

– Csini vagy Heni!

– Csoda vagy, gyönyörű formába!

– ámuldoztak a rajongói.