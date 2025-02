Agárdi Szilvi most lóháton bizonyította be, hogy bármire képes – Galéria

Bár sokan azt gondolnák, hogy Agárdi Szilvinek jó néhány dologról le kell mondania, amiatt, hogy látássérült, de ő már számtalanszor bebizonyította, hogy ez nem így van. Most a Nemzeti Lovas Színház Valentin Gáláján lépett fel Pintér Tibor felkérésére, amivel újra megmutatta rajongóinak, hogy nincs lehetetlen. Mutatjuk milyen volt a nagyszabású előadás.

Agárdi Szilvi Pintér Tiborral lóháton lépett színpadra szombaton, hatalmas sikere volt (Fotó: Mate Krisztian)

Pintér Tibor Agárdi Szilviről szinte csak szuperlatívuszokban tud beszélni, így nem csoda, hogy amikor megtudta, hogy szeret lovagolni, akkor azonnal elhatározta, hogy felkéri egy előadásra. Persze volt benne félelem is, hiszen látássérültként ez cseppet sem kis feladat, de a színész szerint egyáltalán nem volt gond a próbákon és az előadáson sem.

Bevallom őszintén, az elején kicsit féltem. Nyilván Szilvi egészsége a legfontosabb, meg az, hogy ő jól érezze magát. De hála Istennek, jól érezte magát és nagyon jó szimbiózisba kerültek a lóval. És kitűnően megoldották ezt a nagyon izgalmas helyzetet, hogy egy gyengénlátó előadó lovon fog énekelni

– árulta el Pintér Tenya a Ripost-nak.

A közönség számára is elképesztően izgalmas volt ez a vállalás, így érthető, hogy vastapssal és üdvrivalgással díjazták az énekesnő tehetségét. Persze Szilvi mellett számos más közkedvelt magyar színész és énekes is fellépett, és olyan örök klasszikusok csendültek fel, mint például a Lehetsz király, aminek az első másodperceinél, már őrjöngött a közönség. Így azt hiszem kimondhatjuk, hogy a gála hatalmas sikert aratott.

Agárdi Szilvi Lovas Színházas pályafutása nem ért véget

A hatalmas sikerre való tekintettel az énekesnő és Tenya is szinte biztosak benne, hogy nem ez volt az utolsó közös munkájuk. A színházigazgató kijelentette, hogy mindenképpen szeretne még együtt dolgozni, sőt azt is elárulta, hogy még arra is van esély, hogy egy későbbi darabban Agárdi Szilvi férje is szerepet kap.