Agárdi Szilvi őszintén vallott arról, milyen látássérültként lovagolni

Február 15-én rendezik meg a Valentin Gála elnevezésű különleges rendezvényt a Nemzeti Lovas Színházban, amin Agárdi Szilvia is fel fog lépni sztárvendégként. Az énekesnő pedig rendhagyó módon – életében először – lóháton is fog énekelni. Szerencsére segít neki Pintér Tibor, hogy tökéletesen elsajátítsa ezt a „tudományt”. Szilvi elmesélte, hogy már az első próbán is nagyon könnyedén megtalálták Tenyával a közös hangot és azóta is gördülékenyen tudnak együtt dolgozni.

Agárdi Szilvi Pintér Tibor társaságában lép fel a Valentin Gálán a Nemzeti Lovas Színházban (Fotó: Karnok Csaba)

„Tibi nagyon figyel rám, mindig próbálja azt nézi, hogy mi az, ami nekem komfortos, kényelmes. Tehát maximálisan igazodik hozzám és ez nagyon jól esik nekem, hogy ennyire szeretne megfelelni. De én is igyekszem mindent megtenni, viszont nyilván vannak korlátaim, ezzel tisztában vagyok” – mesélte Agárdi Szilvi. Az énekesnő elárulta, hogy nagyon nem könnyű lóháton énekelni. Szilvi külön-külön már régóta csinálta ezt a két elfoglaltságot, de nem ijed meg az új kihívásoktól.

„Alapvetően szeretek kimozdulni a komfortzónámból, de csak ésszerű keretek között. Természetesen nem fogok elmenni artistának vagy autót vezetni sem fogok. De mivel a lovaglásban és az éneklésben is van tapasztalom, így szívesen kipróbálom egy ilyen új és izgalmas szituációban. Illetve remélem, hogy a közönségnek is izgalmas lesz ez a különleges helyzet” – mesélt őszintén az énekesnő.

Agárdi Szilvi 11 éves kora óta lovagol, viszont pár éve újra kellett tanulnia (Fotó: Facebook / Agárdi Szilvi)

Agárdi Szilvi lóra pattan látássérültként

Az énekesnő elmesélte, hogy 11 évesen kezdte a lovaglást, de akkor még egy kicsit látott és az teljesen más volt számára. Azonban Agárdi Szilvi 4 éve elvesztette teljesen a látását, majd aztán 3 éve döntött úgy, hogy újra lóra ül. Ez pedig azt jelentette, hogy teljesen újra kellett kezdenie tanulni a lovaglást.

„Miután elveszítettem a látásom, és lóhátra ültem, egy teljesen új élmény volt számomra a lovaglás. Ugye, úgy irányítom a lovat, hogy nem tudom, merre megyek, viszont a ló látja, merre megyünk. És nekem el kell vele hitetnem, hogy ő biztonságban van és azt is el kell hinnie, hogy tudom merre akarok menni, holott nem tudom, hogy merre megyek. Szóval ehhez óriási bizalom kell oda-vissza” – zárta le beszélgetést az énekesnő.