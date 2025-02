Fogadjunk, nem szempillaspirálozol olyan profin, mint Agárdi Szilvi

Agárdi Szilvi előtt nincs lehetetlen. Koraszülöttsége okán eleve gyengén látóként született, majd néhány éve rohamosan leromlott a helyzet, s szinte teljesen feketeségbe merült előtte minden. A kedvezőtlen fordulat azonban nem szegte kedvét és az énekesi karrierjét sem írta felül. Agárdi Szilvi koncertjére készülődve, sminkelés közben videózta le magát legutóbb.

Agárdi Szilvi jó stílusérzékkel készíti össze ruháit és sminkjét a fellépéseire (Fotó: Facebook)

Agárdi Szilvi sminkel és a ruháit is maga állítja össze

„Ahogy látjátok, éppen készítem a sminkemet, mert megyek fellépni” – újságolta a közösségi oldalára töltött videón Szilvi, aki egy látó magabiztosságával használta a bronzosítót, sőt még a szempillaspirált is! Készülődős videójában a ruhaválasztását is megmutatta. Ahogy azt korábban már kifejtette, tapintás alapján ismeri fel a ruhadarabokat. Vásárláskor Agárdi Szilvi férje vagy szülei alaposan körbeírják neki a ruhadarabokat, ő pedig megjegyzi azokat. Így a flittereket kitapintva megtalálta az elegáns ezüst zakó-nadrág szettjét is.

„A fülbevaló ez a kis lógós lesz, nagyon szeretem tapogatni ezeket az apró flittereket, szóval ez szerintem menni fog hozzá. A táska pedig ez a metálzöld Kerényi Virág-táska lesz. Úgy tudom, a szürkéhez nagyon jól megy a zöld szín!” – lelkendezett az énekesnő, a kommentelők pedig csodálatukról és imádatukról biztosították, amiért ilyen rátermett, belevaló, életigenlő lány.

Agárdi Szilvi látása hirtelen romlott le

Szilvi a közösségi oldalán rendre készít humoros videókat a vakságáról, nemrég pedig az állapotáról beszélt kendőzetlen őszinteséggel:

„Hirtelen, a semmiből jött a drasztikus romlás. Egyik napról a másikra a látásom kilenc százalékról négyre romlott, ami borzalmas trauma volt” – utalt a 2021 tavaszán bekövetkezett változásra a The Voice című TV2-es tehetségkutatóban ismertté vált énekesnő..

„Mikor egy pénteki nap elkezdtem fekete foltokat látni, ami egyre sűrűsödött, azonnal szóltam egy barátnőmnek, és rohantunk a szemklinikára. Órákat várakoztam, mire bekerültem. Megvizsgáltak, és képzeljétek, semmit nem találtak. Semmit. Nem hagyott nyugodni a dolog, úgyhogy még egyszer elmentem egy retinaspecialistához nyáron, és ő is megvizsgálta a szememet. Ő sem talált semmit. Szerintem rá fogom venni magam, hogy megint elmenjek orvosi vizsgálatra, mert szeretnék utánajárni, hogy mi is történhetett valójában. De nem vagyok biztos benne, hogy változtatható ez az állapot. Mindegy, most már elfogadtam” – vallott róla korábban közösségi oldalán a tehetséges énekesnő.