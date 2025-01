Nem fogsz hinni a szemednek: Agárdi Szilvi erre is képes

Talán nem túlzás azt mondani, hogy Agárdi Szilvi hangjáért az egész ország odavan, imádni való személyisége pedig csak hab a tortán. A vak énekesnő nem ismer lehetetlent, és nem hagyja, hogy a látás hiánya bármiben hátráltassa.

Agárdi Szilvi nemcsak a színpadon, a konyhában is megállja a helyét (Fotó: Facebook)

Agárdi Szilvi lovagol, bowlingozik, és ez nem minden

Szilvi imádja az állatokat, nemrég saját lova is lett, Pufi, akit gyakran ápol, szeretget, sőt, képes önállóan felszerszámozni, és amitől a legtöbben elámulnak: a vak énekesnő rendszeresen lovagol is. De nem ez az egyetlen „szuperképessége”. Nemrég a bowlingpályáról jelentkezett be, ahol Agárdi Szilvi férje, Gergő szóbeli irányításával a jól célzott gurítással több bábut is feldöntött. Néhány napja pedig egy játékteremben pattant motorra, s bár nem láthatta a képernyőn, merre kell kormányoznia a járgányt, csupa szív, türelmes párja ebben is elnavigálta.

És most jön a java. A Csináljuk a fesztivált! korábbi győztese a közösségi oldalán legutóbb megosztott videójában a konyhában serénykedik! Tiramisut készít, amihez kávét őröl, tojást választ szét, kanállal méri ki a mennyiségeket, végül precízen összeállítja a babapiskótákat és krémrétegeket.

„Szilvikém, ugye nincs lehetetlen annak, aki a megoldást keresi és nem a kifogást. Így minden sikerül” – méltatta egy rajongója.

„Imádom az egész lényedet, inspiráló a pozitivitásod azok számára, akik hasonló cipőben járnak” – dicsérte egy másik, míg legtöbben egyetértettek abban, hogy az élethez való hozzáállása rendkívül példamutató.

Korábban akadt, aki rosszindulatú megjegyzést hagyott Agárdi Szilvi közösségi oldalán, látva az aktív életmódját, amire az énekesnő frappánsan válaszolt:

Azért, mert nem látok, bújjak el a világban és szomorkodjak? Nekem nem jár az a lehetőség, hogy legalább megpróbáljam, megtapasztaljam? Szeretem az életet, szeretek élni!

– védte meg magát.