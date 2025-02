Legyőzte súlyos betegségét A Dal középdöntőse

Czigány Judit eddig is szép, bár valóban nem túl hangos sikereket tudhatott magáénak, hiszen több darabban is játszott az Operettszínházban, majd csatlakozott a világhírű, magyar Recirquel cirkusztársulathoz, melynek előadásaival bejárta a világot, de feltűnt a TV2 sikerműsorában, a Sztárban sztár leszek!-ben is. Az énekesnő influenszerként is kipróbálta magát és a humorra épülő videóival, közel 280 ezer követőt gründolt össze a TikTokon. Énekesnői ambícióit sosem adta fel és hogy milyen jól tette, azt remekül példázza az a siker, amit A Dal első válogató adásában elért az Üvöltenék című dalával. Az Üvöltenék Czigány Judit számára egyfajta terápia is és fontosnak is tarja, hogy beszéljen az okról, amiért megszületett.

Czigány Judit tovább menetel. Bejutott A Dal középdöntőjébe (Fotó: YouTube)

A Dal középdöntőjébe repítette a pánikbetegség Czigány Juditot

„Az Üvöltenék akkoriban született, amikor pszichoterápiára jártam a gyerekkorom óta mellém szegődött és rám akaszkodott szorongásos tüneteim és leginkább a pánikbetegségem miatt.”

Egy fantasztikus szakemberhez kerültem, aki hipnoterápiával kezelt majd háromnegyed éven át és eközben kezdtem írni a dalt, ami épen a pánikbetegségről és annak fázisairól szól.

„Az Üvöltenék tulajdonképpen maga a kérdés, amit egy pánikbeteg, de legalábbis én, agyon gyakran feltettem magamnak: Miért vagyok én ilyen ”nyomi”, hogy rettegve ébredek fel éjszakánként? Ugyanakkor azt üzeni, hogy igen is lehetséges a javulás a kontroll alatt tartás és a gyógyulás is. De együtt is lehet élni vele, ha nagyon muszáj. Ha ezt a dalt énekelem, azzal azt ordítom a világba és azt üzenem a sorstársaimnak, hogy nekem sikerült” – kezdte lapunknak az énekesnő, aki hihetetlenül büszke A Dalban elért sikerére, de amikor visszanézi az Duna műsorának múlt heti adását összefacsarodik a szíve, hiszen egy számára nagyon fontos ember már nem láthatta őt a képernyőn, pedig…

Czigány Judit a pánikbetegség rabja volt, de egy speciális terápia segített neki felállni (Fotó: YouTube)

Karácsony Jánossal készül A Dal középdöntőjére

„Az adás után négy nappal veszítettük el a nagymamámat, aki sajnos az adás napján már nem volt abban az állapotban, hogy láthasson engem A Dalban. Nagyon készült rá, mert ő azt vallotta, hogy egy előadó számára a siker egyetlen, valódi fokmérője, ha a televízióban szerepel. Volt is ebből korábban egy kisebb családi perpatvar, mert sem én, sem a családom többi tagja nem osztotta a véleményét. Számára, velem kapcsolatban az hozta volna el a megnyugvást, ha láthatott volna. Hogy igaza volt-e? Nem tudom, de meglehet…”

Az édesanyám egyébként lejátszotta neki a felvételt a kórházban és bár sosem tudom meg, de mégis remélem, hogy valami keveset még értett, látott a produkcióból”

– árulta el szomorúan Czigány Judit A Dal középdöntőse, akit az a megtiszteltetés ért, hogy legközelebb egy élő legendával állhat majd a Duna színpadára. „A középdöntőben akusztikus verzióban adjuk majd elő a dalt Karácsony Jánossal, a legendás gitárfenoménnal.”

Éppen a napokban kezdjük majd el a próbákat, és bevallom, nagyon izgulok, hiszen számomra ez egy felfoghatatlanul hatalmas lehetőség.

„Telefonon már beszéltünk és elmondani nem tudom, mennyire jól esett, hogy egy hozzá fogható, korszakos zseni fogalmazott meg őszinte és építő kritikát a dalommal kapcsolatban. Próbálom megélni ennek az élménynek minden egyes pillanatát és nem hagyom, hogy csak úgy elrohanjon mellettem. Fejben már milliószor lejátszottam a jelenetet, amikor Karácsony János a kezébe veszi a gitárt és játszani kezd, én pedig az ő kíséretével elindítom az első hangot, de nem hiszem, hogy erre az élményre fel lehet készülni…” – fogalmazott az énekesnő.