Válnak Kulcsár Edináék? Megszólalt a pár

Sziasztok drágáim! A mai nap arra keltem, hogy hívogatnak az újságírók, és a drága feleségem is arra kelt, hogy mi most akkor válunk vagy nem válunk… Aki elhiszi ezeket a cikkeket, még mindig, ilyen kitartóan… Annak azt üzenem: kövesse be Edinát és engem is, és akkor nem fog ebben hinni!