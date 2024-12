Kulcsár Edina: "Az anyaság számomra egy soha véget nem érő hullámvasút"

Hogy nehéz-e az anyaság❓#gondolataim

Vele kezdődött minden!❤️ Ezzel a csodálatos és fantasztikus kisfiúval, Medoxszal! Neki köszönhetem, hogy már 6 éve anyuka szerepben kelhetek és fekhetek.

Az anyaság számomra egy soha véget nem érő hullámvasút, tudjátok.. azzal az átfordulós résszel, meg néha egy kis meghibásodással🛠️, amikor megállnak a kocsik, csak nálam rend szerint a hurok legtetején áll meg és csak lógok!🦥 Talán így tudnám a leginkább jellemezni.😅🎢 Itt nincs műszakkezdés, vagy olyan, hogy vége a műszaknak!😅Ha tetszik ha nem, itt helyt kell állni. Na jó, mondjuk ezt azóta érzem ennyire kiélezettnek amióta 4-en vannak. Szóval ha visszaemlékszem, akkor az anyaság kezdetben egy gyerekkel is nehéz volt számomra, itt 100 okot fel tudnék sorolni, hogy miért, de aztán megszületett a második gyerek és kinevettem saját magam, hogy az egyre mondtam, hogy mennyire nehéz? 🤪😄 A 2 gyereket szintén nehezen éltem meg, főleg azzal a pici korkülönbséggel!🫣

Aztán jött a harmadik baba, valahogy gyerekvállalás tekintetében ez a pont volt a legegyszerűbb lelkileg.🤷🏻‍♀️😄

Most pedig már 4 hónapja annak, hogy 4-en vannak.❤️

Azon gondolkozom, hogy mennyire is nehéz, de közben mosolygok, mert mindeközben a bal karomat erősítem a több mint 8 kilós kisfiammal aki egy picit közben meg is tép🤪, mert annyira szeretjük egymást, hogy nem szeretünk elszakadni a másiktól ( nincs felkapatva😄✋). Közben Nina 600 kérdést tesz fel, ahogy minden egyes pillanatban🤪 -nálam egyébként ő igényli a legnagyobb figyelmet- Amara pedig egyelőre🤞 nagyon szépen játszik egyedül. És, hogy Medoxszal zárjam a soraim, akivel kezdtem, ő számomra az egyik legnagyobb segítség. Nem véletlenül őt szánta nekem a sors elsőként. Segítőkész, megértő, szófogadó, jóérzésű, mindenhez és mindenkihez remekül tud alkalmazkodni és imádja a testvéreit.❤️

Mindig azt mondja nekem, hogy én vagyok a világ legjobb anyukája, de ez csak arra ösztönöz, hogy még jobb és jobb legyek! És mindegy egyes nap ezen dolgozom❣️