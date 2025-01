Most jött: nagy a baj, azonnal meg kellett műteni a királynét

Szívműtétet hajtottak végre Norvégia királynéján, a 87 éves Szonján. V. Harald király felesége sífutás közben lett rosszul Lillehammer közelében.

A királynénak pacemakert ültettek be a hírek szerint az Oslói Egyetemi Kórházban. Szonja állítólag már jobban van, a kórházat is elhagyhatta, de még pihenésre van szüksége. Nem ez volt egyébként a családban az első ilyen eset, Harald királynak 2024-ben ültettek be pacemakert.