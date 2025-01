Ahogy arról a Metropol is beszámolt, hatalmas tűzvész pusztít Kaliforniában, emberek ezreinek vált hamuvá az otthona vagy kellett mindenüket hátrahagyva menekülni. A hatóságok mellett civil szervezetek is próbálnak segíteni a károsultakon, és ahogy az lenni szokott, a sztárok is megjelentek. Többen pénzadománnyal segítik a munkát, mások személyes tárgyaikat, ruháikat ajánlották fel.

Fotó: AFP

Meghan Markle és Harry herceg azonban úgy gondolta, személyes jelenlétükkel is enyhet adnak a szenvedőknek. Meghant le is kapták, ahogy átölel egy látszólag tűzkárosultat. A kép kiverte a biztosítékot az embereknél, azt vetették a sussexi pár szemére, miért kell tévéstábbal és fotósokkal körülvéve jótékonykodni? Több sztár is volt a tűz sújtotta helyszíneken, ők mégsem csináltak reklámot ebből. Az is kiderült, hogy Meghan a saját beosztottját ölelgeti, nem is a tűz károsultját.

Sztárok sem tudtak csendben maradni az eset miatt. Justine Bateman színésznő-producer egyenesen katasztrófaturistának nevezte Meghant és Harryt. „Körbejárják a károkat? Most már politikusok? Nem itt élnek, ők turisták. Katasztrófaturisták” – háborgott.

Most Kelly Osbourne fakadt ki, hogy egyesek képesek mások fájdalmát és szenvedését felhasználni, hogy jobb színben tüntessék fel magukat és követőket szerezzenek.

„Ha azért segítesz, hogy aztán lefotózhasd és mutogathasd, te milyen jó ember vagy, akkor ne segíts inkább. Azért segíts, mert segíteni akarsz a szenvedőknek. Ne azért, hogy követőid legyenek. Senki se kérte, hogy jöjjenek ide és ölelgessék az embereket” – utalt Meghanre és Harryre.

Több száz kommentelő értett egyet Kelly Osbourne-nal. Meghan és Harry 17 percet töltött a segélyközpontban, ahol lényegét tekintve semmit sem csináltak, csak pózoltak és fotóztatták magukat.