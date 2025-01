"Szánalom szegény Meghan" - megint kiverte a biztosítékot az embereknél a hercegné

Meghan Markle népszerűsége bármit is tesz, nem növekszik se a britek, se az amerikaiak körében. Éppen most kezdenék el vetíteni a Netflixen a hercegné új sorozatát, ahol háziasszonyosat játszik, ám senki se figyel jelenleg Meghanra, ugyanis fél Kalifornia lángokban áll.

Fotó: AFP

Bár Meghan nagy önérzettel rendelkezik, de azt még neki is be kell látni, hogy nem lehet adásba adni egy olyan sorozatot, ahol milliós kastélyban sütögeti a méregdrága ételeit, miközben emberek ezrei veszítették el mindenüket. Azt azonban meg kell hagyni, hogy jobban reagálták le a vészhelyzetet, mint a többi sztár. A legtöbben ugyanis elmentek egy méregdrága szállodába, és ott folytatják az életüket. Eközben Harry és Meghan segélyadományokat osztogatnak és "mindent megtesznek, hogy megvigasztalják azokat, akik mindenüket elvesztették".

Úgy tűnik azonban, bármit is tesz Meghan, az már nem lehet jó az emberek szemében. A mostani akciója után is mind erősebb az a hang, mely azt mondja, Meghan ezt a szerencsétlenséget is öncélúan használja, csak meg akarja nyerni az emberek rokonszenvét. És bizony, az igazság is kiderült..

"Más sztár is segített, csak őket nem kísérték testőrök és egy forgatócsoport" - írta az egyik kommentelő. "Mi a fenének vannak ott? Csak hírességként pöffeszkednek" - szólt egy másik. "Persze, önzetlenül segítenek és egy fotós éppen ott volt és véletlenül fotózott, amikor Meghan megölelt egy vadidegen embert. Szánalom szegény Meghan".

"Odamentek, felöltöztek, mint egy hétköznapi ember, de ha valóban segíteni akarnak, hogyan lehet, hogy a kezük sosem lett mocskos? Mindenki más, aki valóban segít, összekoszolta magát. Ők meg csak játszanak a kamerába, mintha még mindig a királyi család tagjai lennének. De nem azok. Nem tisztségviselők sehol. Nem a királyi család részei. Diana hercegnő megölelte az AIDS betegeket, mert ezt diktálta a szíve. De akkor is megtette volna, ha nem lett volna ott száz fotós meg kamerás. Nem azért csinálta, hogy még több pénze legyen. Meghan meg mindent és mindenkit eladna a hírnévért és a sikerért. Gyomorforgató."