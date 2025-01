Furcsa dolog történik a kórháznál, ahol Horváth Évát kezelik

Horváth Éva jelenleg is egy budapesti kórházban lábadozik, miután tavaly novemberben, a születésnapján súlyos motorbalesetet szenvedett Bali szigetén.

Horváth Éva novemberben szenvedett motorbalesetet (Fotó: Markovics Gábor)

Az egykori szépségkirálynőt már ott meg kellett műteni, a hazatérése Budapestre pedig valósággal rémálommá vált az egyik légitársaságnak "köszönhetően".

Horváth Éva balesete óta már két hónap telt el, a család mégsem lélegezhet fel, ugyanis az édesanya állapota nem sokat javult. Amikor is Magyarországra szállították haza Éva ismét megsérült, emiatt pedig egy újabb műtéten kellett átesnie. Emellett még Balin egy fertőzés is megtámadta, aminek következtében az is kérdéses volt, hogy az orvosok egyáltalán meg tudják-e menteni a szépségkirálynő lábát.

Horváth Éva helyzetét és viszontagságait az is súlyosbítja, hogy már a gyerekei sem mehetnek be hozzá, ugyanis újra elkezdődött az iskola, a kórházban ráadásuk karantént rendeltek el, maximalizálták a látogatók számát.

Horváth Éva furcsa dologra lett figyelmes a kórházban

Gondolhatnánk tehát azt, hogy Horváth Éva napjai borúsan és egyhangúan telnek a budapesti intézményben, ám ez tévedés! Az egykori szépségkirálynő ugyanis arra lett figyelmes, hogy egy igazi világsztár látogatott el a kórházhoz. Nem más, mint John Cena! No nem azért, hogy őt meglátogassa, hanem a Matchbox című film forgatására jött, ami tavaly december óta zajlik Budapesten.

John Cena ott forgat, ahol Horváth Éva lábadozik (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Horváth Éva egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében be is számolt a különös történésekről.