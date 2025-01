Máris jöhet a baba a Házasság első látásra sztárjánál

A Házasság első látásra első évadának egyik szereplője, Hegedűs Csaba felesége a 6 hetes kísérlet során ugyan Gyöngyi volt, de vele végül nem találta meg a boldogságot, így a pszichológusok által megálmodott házasságnak válás lett a vége, igaz, legalább tányértörésre és ajtócsapkodásra nem került sor. Azt viszont talán még Házasság első látásra Csabi sem gondolta, hogy a műsor után nem sokkal kopogtat ajtaján a nagybetűs szerelem.

Házasság első látásra: Csabi a szerelmi életéről vallott (Fotó: TV2)

Pedig pont így történt: Csabi a szemrevaló Fanni személyében talált új párra, és azóta úgy érzi, boldogabb mint valaha! Ennek ellenére a 2024-es év végén valamiért úgy érezte, el kell tűnnie egy kicsit a világ elől.

„Két hétre elbújtam, mint a medve a barlangba. Nem kommunikáltam senkivel a kedvesemet leszámítva, és a telefont sem vettem fel olyan embereknek, akikkel általában órákat szoktam csevegni. Egész egyszerűen telítődtem, most jött el az a pont, hogy már soknak éreztem az emberek közeledését. Nincs mit szépíteni, introvertált lettem. Nagyon sok energiát emészt fel fenntartani ennyi emberi kapcsolatot, legalábbis ilyen érzések kavarogtak bennem. Ez az időszak ért véget tavaly év végén, most pedig úgy érzem, ide nekem az oroszlánt is” – kezdte eltökélten a Metropolnak Házasság első látásra Csabi, akinek bizony igen nagy tervei vannak a jövőre nézve.

Házasság első látásra: Csabi szerint jöhet a baba (Fotó: Hegedűs Csaba)

Házasság első látásra: Csaba már vágyik az apaszerepre

Bár Házasság első látásra Csabi és barátnője majdnem vettek egy házat a Magyarországtól légvonalban 1770 kilométerre található Cipruson, ezt a tervet egyelőre elhalasztották, ugyanis máshol építkeznek!

„Csobánkán vágtam bele egy építkezésbe, ha minden jól megy, nyárra már állni fog egy gyönyörű ház a telkemen. Bizony, az sem titok, hogy abban a házban lesz már gyerekszoba is, Fannival ugyanis szeretnénk már egy bébit. Úgy is állunk hozzá, hogy bármikor jöhet. Volt már olyan, hogy azt hittük, Fanni áldott állapotban van, így kezdtem már eljátszani az apaság gondolatával, és nagy boldogságot éreztem. Nos, végül úgy tervezzük, hogy egy-két éven belül már szeretnénk, ha eggyel többen lennénk, és mindent meg is teszünk ezért. Aztán persze az is meglehet, hogy akkorra meglesz a ciprusi otthonunk is, és kétlaki életet fogunk élni”

– újságolta a Házasság első látásra első évadának szereplője.