Baleset érte Agárdi Szilvit

Agárdi Szilvit egy ország zárta a szívébe, amikor több mint tíz évvel ezelőtt feltűnt egy tehetségkutató műsorban. Azóta is szép sikereket ér el, a Csináljuk a fesztivált! előző szériáját megnyerte, s nemcsak belföldön, de a határon túl is tömegek látogatják koncertjeit. Szilvi 2023-ban feleség lett, majd egy ló büszke tulajdonosa. A lovaglás azonban nem veszélytelen sport, ezt pedig Szilvi a saját bőrén tapasztalta meg.

Agárdi Szilvi sokkoló balesetről számolt be (Fotó: Bors Archívum/Fejér Bálint)

Agárdi Szilvi: „Azt vettem észre, hogy a levegőben repülök”

Népes rajongótábora arról faggatta, milyen látás nélkül lovagolni, nem fél-e az eséstől, esetleg érte-e már baleset?

„Igen, estem már Pufiról, méghozzá nem is olyan régen, és nem is egyet” – kezdett a válaszadásba Agárdi Szilvi a TikTok-csatornáján. „Ez úgy történt, hogy kimentünk terepre. És hát Pufikám, én kis Pufikám egy ideje nem ment már, de nem szokott gond lenni. Mentünk az erdőrészen, és egyszer csak azt vettem észre, hogy Pufi egy baromi nagyot ugrik alattam. Gondoltam is, hogy de furcsa érzés ez, de nem baj, kicsit hátrébb dőltem.”

És egyszer csak azt vettem észre, hogy ahogy leérkezett Pufókám a földre… én repülök előre. Ugyanis előreesett a Pufi, a két első lába kiment alóla, és pofára esett. De nem csak ő, én is.

„Azt vettem észre, hogy a levegőben repülök. Mire leérkeztem, ott voltam a csalánosban” – idézte fel a hátborzongató pillanatokat Szilvi, aki örök jókedvét ezúttal sem veszítette el, már képes volt kissé megmosolyogni a szerencsétlen esetet, ami azért nem múlt el nyom nélkül.

„Úgy bevertem a könyököm, hogy azóta is sajog. De úgy voltam vele, hogy semmi baj, megyünk tovább. Kicsit megráztam a kezem, úgy zsibbadt, mint az állat… Ez az esés olyan volt, hogy nem lehetett kiszámítani, nyilván vakon azt sem tudod, hol vagy” – humorizált még az énekesnő, majd hozzátette, nem ez volt az egyetlen esése, de tudja, ez a lovaglás velejárója, örül, hogy viszonylag épségben megúszta a baleseteket, és nem mondana le a lovaglásról, illetve imádott pacija gondozásáról.