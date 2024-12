Tornóczky Anita megtörte a csendet: „Nem tagadom, brutális szülés volt”

Mint arról mi is írtunk, az ismert televíziós júniusban jelentette be, hogy öt év sikertelen próbálkozás után, lombikprogram segítségével megtörtént a csoda: kisbabát vár. Tornóczky Anita és párja, Miklós a sok gyötrelem, reménykedés után alig akarták elhinni, hogy megvalósul álmuk, ezért nagyon odafigyeltek a terhességre. S bár kicsit korábban érkezett meg kisfiuk, Noel, szerencsére minden rendben zajlott a szülőszobában.

Tornóczky Anita

Tornóczky Anita most először áll kamerák elé azóta, hogy pár nappal korábban megszületett a kisfia. Nem szégyenlősködik és megosztja azt is, hogy sem a babavárás, sem pedig az, ami előtte van, nem fenékig tejfel. De jól vannak, sőt nagyon jól!

„Milyen volt a szülés? Hát azt nem fogom elmesélni, nem életem élménye egyébként. De végeredmény szempontjából nyilván az. Eszméletlen mennyiségű az üzenet. Nagyon köszönjük a gratulációt, hál istennek, mindenki jól van. Most már én is viszonylag” – kezdte a Tornóczy Anita az Instagram élő bejelentkezésében, aki azt is elismerte, hogy nehéz szülés áll mögötte.

„Nagyon rendes gyerek egyébként. Most is apukájával itt sétál három méterre, csak semmit nem hallotok. Csak azért késtem, mert most kezd igazából rájönni, hogy hogy kell magához venni a tejcsit. És most már eléggé önérvényesítő” – folytatta őszinte vallomását.