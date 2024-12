Hatalmas titkot árult el a Megasztárról Tilla

Vasárnap este egy egész országot láncolt a televízió képernyőjéhez a TV2, ugyanis a 12 év után visszatért Megasztár a fináléjához ért. Tilla, a tehetségkutató műsorvezetője is izgatottan várta, hogy kihirdethesse, ki lesz a végső győztes. A fináléba Tóth Abigél, Balogh Rebeka Valéria, Orbán Rudolf és Gudics Máté került be, ők énekelték ki szívüket és lelküket is. Végül azonban csak egy nyertes lehetett. Az első kieső Tóth Abigél volt, ekkor a stúdióban valósággal megfagyott a levegő. A második kieső Balogh Rebeka Valéria lett, aki mosolyogva távozott. A verseny Orbán Rudolf és Gudics Máté között dőlt el. A nézők szavazata alapján Gudics Máté lett a győztes, ennek értelmében tehát ő lett a 2024-es év felfedezettje, ő lett a Megasztár nyertese.

Tilla elárulta kinek szurkolt legjobban a Megasztárban Fotó: Móricz István

Tilla elárulta, ki volt a kedvence a Megasztárban

A műsor után is izgalmas pillanatok voltak a stúdióban, az egyik döntős ugyanis elájult. De még mielőtt ez megtörtént, Tilla interjút adott lapunknak, amiben több kulisszatitkot is elárult.

– Most nagyon emelkedett hangulatban vagyok, nagyon-nagyon jól sikerült ez a finálé – kezdte a műsorvezető.

Elképesztő produkciók voltak és valahogy olyan jól fejeződött be. Az az igazság, hogy van az a mondás, hogy minden jó, ha a vége jó, és ez ennél a Megasztár-évadnál nagyon igaz. Olyan jó adás volt, lehetett menni a hangulattal, működött minden, az énekesek, a zsűri, és azt gondolom, hogy bárki megérdemelte volna az első helyet, de Gudics Máté nagyon megérdemli, hogy megnyerte. Kőkemény verseny volt, a finalisták nagyon jó teljesítményt nyújtottak.

Tillától azt is megkérdeztük, ha egy sms-szavazatot küldött volna, akkor azt kinek küldte volna el.

– Biztosan küldtem volna Balogh Rebeka Valériának, mert nagyon szeretem a lelkét, ahogy énekel. De igazából Gudics Máténak is küldtem volna, mindegyiknek küldtem volna. Nem tudok erre válaszolni, tudod, ez egy csapat, mindegyiket bírom!