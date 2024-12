Óriási meglepetés érte Tillát a Megasztárban, erre még a közönség sem számított - videó

A vasárnap esti Megasztárban még a reklámszünetben sincs megállás, ugyanis kivételes pillanatoknak lehettek tanúi a stúdióban helyet foglaló nézők.

Tilla és Ördög Nóra Fotó: MG

Kiderült ugyanis, hogy zsűri egyik tagja és az egyik műsorvezető is szülinapos, így mindkettőt felköszöntötték egy-egy finom tortával. Először Rúzsa Magdit ünnepelték, aki november 28-án töltötte be a 39-et, majd Tillát, aki pedig kedden, december 3-án lesz 53 éves. Utóbbi már az Instagram-oldalán is megosztott egy videót, amelyen az látható, ahogy Marcsi Peti átadja neki a tortáját és közben mindenki énekli a "Boldog szülinapot".

Reklám alatt !!! kedden lesz valójában, de elő ünnepelnek! Köszi mindenkinek!!!!

- írta a videóhoz Till Attila.