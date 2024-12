Egy nemzet kap most a szívéhez: rákos a Szomszédok 85 éves színészóriása

A magyarok nagyon szeretik az olyan sorozatokat, amelyek egy-egy lakóház életét mesélik el. Többek között a Szomszédok és a Barátok közt is egy lakótelep vagy egy társasház lakóinak viszonyait dolgozta fel. De nemcsak hazánkban örvend nagy népszerűségnek ez a téma, hanem külföldön is. Az ausztrál Szomszédok (Neighbours) 1985-ben indult, és jelenleg a 41. évada fut. Ian Smith hosszú ideig alakította Harold Bishop szerepét, majd 15 évig szünetet tartott. Néhény hónapja visszatért a sorozathoz, sajnos azonban most kiderült, hogy rákos, megkezdték a kemoterápiát, ezért ismét el kell hagynia a sorozatot – írja a SkyNews.