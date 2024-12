Megmutatta feleségét és gyermekeit Sub Bass Monster

Leírni is durva: 25 éve sláger a Nincs nő, nincs sírás, a 4 ütem és a Gyulafirátót, ám az óta is aktív Máté Szabolcs, azaz Sub Bass Monster, aki ugyan tudatosan óvja a magánéletét, idén karácsonykor közösségi oldalán osztott meg egy képet a csodaszép családjáról.

Sub Bass Monster boldog háromgyermekes családapa (Fotó: Tokaji Balazs)

A fotón Szabi mellett felesége, Ágnes, valamint gyermekeik, a 7 éves Belián, az 5 éves Auróra, és az 1 éves Csanád látható, az apuka által tervezett Sub Bass Monster felsőben és persze egyencipőben.

A karácsonyi köszöntős fotóhoz rengeteg komment érkezett, az egyik legtalálóbb így szól:

„Szabi! Itt megvan mind a 4 ütem! Boldogat Nektek! Fiatalságom bearanyoztad!”

– szól a viccesen őszinte rajongói hozzászólás.

Egy másik hozzászóló őszinte, szívmelengető vallomást osztott meg:

„Láttam veled 23 éve egy riportot és abban annyira szeretettel teli voltál és aranyos, hogy a fiamat is Szabinak neveztük el. Boldog ünnepeket kívánok!”

Nem a fenti hozzászóló az egyetlen, akinek szép emlékei kötődnek Sub Bass Monsterhez

„2002.09. 06-án voltál sztárvendég Lakitelek Tőserdő egyik szórakozóhelyén. Ott, abban a buliban jöttem össze életem párjával már 22. éve. Ha meglátlak vagy valamelyik zenédet hallom, mindig ez jut eszembe.”

– olvasható egy újabb vallomás.

„Te vagy a legszerényebb és legnagyobb sztár, akit valaha is ismertem! Isten áldjon meg bőséggel, jósággal, szeretettel!”

– írta más, s valóban, Máté Szabolcsnak nem szállt a fejébe a siker. Ahogy a rajongói szeretetteljes hozzászólásai is beszédesek. Meglepően ritka, ám örömteli ilyesmivel találkozni 2024 végén.

Íme, Sub Bass Monster és meseszép családja: