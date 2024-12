Somhegyi Krisztián és Viczián Viki már régóta boldog párkapcsolatban élnek, sőt össze is költöztek, ami után már több kutyát is örökbe fogadtak. Így a rajongók szerint már csak az esküvő és a kisbaba várat magára, egyelőre azonban úgy tűnik, ennek még nem jött el az ideje. Most azonban bejelentették, újabb nagy mérföldkő előtt állnak, amivel teljesen új időszámítás kezdődik.

Újabb nagy lépésre szánta el magát Somhegyi Krisztián Viczián Vikivel, Instagramon jelentették be Fotó: Saját/Viczián Viktória

Viczián Viki Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amihez egy igencsak sejtelmes szöveget társított:

Egy korszak lezárul…

– írta a képre, amin teli dobozok és zsákok láthatók.

Szerencsére szakításról és különköltözésről szó sincs, ugyanis a pár már régóta igyekezett megtalálni álmai otthonát egy kertes ház formájában, amit most valószínűleg sikerült is.

Végre megtalálta álomotthonát Viczián Viki és Somhegyi Krisztián Fotó: Instagram

Ezek szerint a fiatalok nemcsak megvásárolták végre új otthonukat, de már be is költözhetnek, amire már mindketten nagyon vágytak. Korábban lapunknak meséltek is erről a döntésről.

„Én kertes házban nőttem fel, Gyálon volt házunk és beleszerettem. Kertészkedtem is, segítettem füvet vágni, gazolni, fát ültetni, meg mindenben, ami ezzel jár, szóval tényleg nagyon szeretek kint tevékenykedni és ezt szeretném majd öregkoromra is, hogy meglegyen. Másrészt pedig ott vannak a háziállatok, nem gondolom azt, hogy egy kutyának jó lenne egy lakásban bezárva lenni egész nap. Illetve Viki is nagyon szereti a kertes házakat, szóval ő is nagyon örülne neki, ha ez minél hamarabb megvalósulna” – mesélte tavasszal Krisztián.

Somhegyi Krisztián eljegyzésre is készül

A fiatal sportoló akkor azt is elmondta, hogy a rajongók legnagyobb örömére a lánykérés sem várat már sokáig magára, bár persze a meglepetést semmiképpen sem szeretné elrontani.

Már megvan a terv a lánykérésre és belátható időn belül kivitelezve is lesz. De nem szeretnék túl sokat elárulni, nehogy Viki előtt is lelepleződjön a dolog

– árulta el akkor nevetve, amiből úgy tűnik, a költözés után már valóban csak egy lépés választja el őket az esküvőtől.