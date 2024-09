Rémálom a nyaraláson! Görögországban került kórházba Viczián Viktória

Aggódnak Viczián Viktória rajongói, aki a meseszép nyaralós posztok közepette egyszer csak bejelentette, kórházba került. A 2017-es Miss Earth Hungary cím birtokosa kedvesével, Somhegyi Krisztián műugróval nyaral Görögországban, ahonnan sorban érkeztek a romantikus fotók lélegzetelállító helyszínekről, ám tegnap kiderült, nem telik zökkenőmentesen a pihenés.

Görögországban nyaral Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória - aggasztó hírek érkeztek (Fotó: hot!)

Viki egy 24 óráig elérhető Instagram történetében megosztott fotóval tudatta a követőivel, hogy mostmár a kórházat is kipipálhatja a görög „látványosságok” listájáról.

„Na ki járta meg a kórházat Görögországban is?” – írta a képhez, amiből úgy tűnik nincs komoly baj.

Persze a rajongók így is aggódni kezdtek, hiszen a modell nem árulta el mi történt vele pontosan. Később azonban egy újabb posztot is megosztott ezzel kapcsolatban, amin már ismét a tengerparton látható.

Bár másfél napra sikerült kivonnom magam a forgalomból, ma már újra mászkáltunk. Sajnos ettől a valamitől még mindig nem vagyok 100-as, de amit lehet szeretnénk még megnézni

– írta a képhez.

Lehet, hogy gyűrű is kerül Viczián Viktória ujjára?

Ugyan a pár még csak két éve van együtt, de nagyon komolyan gondolják a kapcsolatukat. Ezt az is bizonyítja, hogy már több kutyát is örökbe fogadtak együtt, akik miatt már egy közös kertes ház vásárlásába is szeretnének belevágni. Sőt, áprilisban Krisztián azt is elárulta, már sokat gondolkodott az eljegyzésen:

Már megvan a terv a lánykérésre, és belátható időn belül kivitelezve is lesz. De nem szeretnék túl sokat elárulni, nehogy Viki előtt is lelepleződjön a dolog.

Ezek szerint még az is lehet, hogy a sportoló most, ezen a romantikus utazáson teszi majd fel a nagy kérdést.