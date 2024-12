Péter Szabó Szilvia bevallotta, ezt a tételt már lehúzhatja a bakancslistájáról

Péter Szabó Szilvia kislánya mellett sokszor maga is gyerek lehet, különösen ha mesenézésről van szó. Az énekesnő bevallotta, ő is nagy rajongója ezeknek a moziknak és szerinte sok más felnőtt is tanulhatna belőlük. Emellett pedig arról is lerántotta a leplet, hogy mi az, amit már biztosan kihúzhat a bakancslistájáról.

Péter Szabó Szilvia férje és kislánya társaságában érkezett a Mufasa premierjére, ami különösen közel áll a szívéhez / Fotó: Kovács Dávid

A csinos sztáranyuka nem csak szereti a rajzfilmeket, de az első „élőszereplős” Oroszlánkirály feldolgozásban szinkronszínészként is szerepet kapott, így ez különösen közel áll a szívéhez.

Imádom a meséket és az Oroszlánkirály az mindig nagy szívszerelmem volt. Amikor pedig az élőszereplős verzióban Nala hangját kölcsönözhettem az egy igazi beteljesült álom volt

– mesélte.

„Ugyan a második filmben, a Mufasában csak pár mondata van Nalának, de ennek is nagyon örültem. Így legalább megmaradok az utókornak, úgyhogy ez nekem hatalmas boldogság” – tette hozzá nevetve az énekesnő.

Péter Szabó Szilvia receptre írná a meséket

Az énekesnő azt is elárulta, hogy melyik volt mostanában az az animációs film, ami a leginkább megérintette és amit más felnőtteknek is mindenképpen látnia kellene.

A kislányom most nyolcéves, ezért minden egyes Disney filmet láttunk vagy hatszázszor, de talán az Encanto az, ami a legnagyobb kedvencem most. Azt szeretem ezekben a mesékben, hogy mindig van bennük valami rejtett üzenet a felnőtteknek is, amit a gyerekek annyira nem feltétlen értenek. Emellett mindegyiknek van valami olyan mély mondanivalója, amiről úgy gondolom, hogy még felnőttként is fontos lenne megfogadni

– mondta.