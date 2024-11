Péter Szabó Szilvia a Nox együttes kivételes hangú énekesnője nagy utat járt be azóta, hogy 2001-ben szinte a semmiből vált belőle ismert ember. A Nox frontembereként pillanatok alatt felívelő karriert épített magának, országos hírnévre tett szert és elismert művész lett, de aztán 2009-ben minden megváltozott. Szilvi sokak meglepetésére itt hagyott csapot-papot, rajongókat, színpadot, és egy bőrönddel elindult Ausztráliába, ahol többek között pincérnőként tengette a mindennapjait. Akkoriban sokan tudták, hogy egy súlyos magánéleti válság miatt történt mindez, az pedig közismert tény volt, hogy a NOX menedzserével, egy nős férfivel szerettek egymásba, ennek a kapcsolatnak szakadt vége hirtelen. Az okokról azonban soha nem beszéltek a felek. Egészen mostanáig... Szilvi most egy komoly és meglehetősen kényelmetlen tartozási kalamajkába keveredett egy fénytechnikai cég tulajdonosával, ami miatt az énekesnőt végrehajtók fenyegetik.

Péter Szabó Szilvia tartozása méltatlan helyzet, szerinte a volt párja miatt került ebbe, aki egyébként is nagyon rosszul bánt vele amíg együtt voltak (Fotó: Nagy Gábor)

Péter Szabó Szilvia érzései

Péter Szabó Szilvia szakításáról tehát egy szó sem került nyilvánosságra eddig, ugyanis két évre volt szüksége ahhoz, hogy a távoli szigetországból közelebb költözzön az otthonához. Angliába tette át a székhelyét, ahol további két évet élt. 2013 óta ismét énekel, és most már itthon is újra aktív. 2014 óta újra kapcsolatban él, immár egy boldog viszonyban, amelyből egy kislánya született. A múltat azonban nem engedi a sors teljesen lezárni... Pár évvel ezelőtt előkerült egy fénytechnikai cég vezetője, aki egy olyan tartozást kíván Szilvin behajtani, amiről az énekesnő vajmi keveset tehet. Mivel a férfinek bírósági határozata van a tartozásról, ezért a napokban végrehajtókkal jelent meg Szilviék otthona előtt, ahol állítólag agresszívan viselkedett. Ez a jelenet késztette az énekesnőt arra, hogy végre elmondja, mi is történt vele a múltban és miért tart most itt, ahol... Péter Szabó Szilvia egy hosszú videóüzenetben tárta fel a legpikánsabb, és bizony szívszorító részleteket az életéről:

Péter Szabó Szilvia Rácz Lászlóval való kapcsolatáról árult el szívszorító részleteket (Fotó: Nagy Zoltán)

Én 20-on pár évesen egy párkapcsolatban voltam, sajnos a Nox egykori menedzserével, Rácz Lászlóval. Ez a kapcsolat... ez egy végtelenül egyoldalú, mérgező és borzasztóan elnyomó kapcsolat volt. (...) Egy olyan kapcsolatban, ahol nem volt megengedett azt mondani, hogy nem. Ebben a kapcsolatban nekem semmilyen lehetőségem, jogom nem volt nemet mondani bármire. Ebből adódott az, hogy sajnos elkövettem hibákat, amiért a mai napig ostorozom magam, amiért a mai napig próbálok magamnak megbocsátani. Ezek a hibák nem voltak mások, minthogy amit elém toltak, és azt mondták, hogy írd alá, azt én aláírtam. Naivan, szeretetből, meggondolatlanságból, segítő szándékkal cselekedtem ekkor.

– mesélte Szilvi, aki beavatta a rajongóit a tartozási ügy részleteibe is.