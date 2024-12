Ledő Mónika napi 80-90 pálinka mellett is józan marad

„A nők szaglása jobb, mint a férfiaké. Az, hogy a férfias szakma hogyan fogad be, már hullámzó. A nők előnye ebben a szakmában a kommunikáció: én történetet mesélek a pálinkáról, a fiúk röviden lezárják azzal, hogy »Tiszta, szép, húsz pont, aranyérem«” – fejtette ki Mónika.

Hátrányos tulajdonságunk azonban, hogy a női szervezet sajátosságai miatt kevésbé bírjuk az alkoholt.

Bár a pálinkaversenyek vidáman telnek, ennek semmi köze a fogyasztáshoz.

„A kortyok mikrorészét nyelem le, hogy a garatérzetet is teszteljem. Egy nap akár 80-90 pálinkát is megkóstolok, így fontos a vízfogyasztás és a kenyér meg a sajt fogyasztása, de pihenni is kell a bírálat közben. Az elmúlt 10 évben megtanultam figyelni a testem jelzéseit, és a szervezetem is hozzászokott a megnövelt alkoholbevitelhez.”