Nincs olyan magyar, aki ne ismerné Ördög Nóra nevét. A gyönyörű műsorvezető a hazai tévézés egyik legmeghatározóbb arca, ugyanis szinte minden olyan műsorban szerepet vállal, amely hatalmas sikerekre hivatott. Az ország legnézettebb és legsikeresebb műsorában, a Dancing with the Starsban központi szerepet játszott, hiszen ő volt az egyik zsűri, véleménye pedig alapjaiban határozta meg, hogy miképpen alakul majd a verseny. Az ország legjelentősebb tehetségkutatójában, a Megasztárban pedig – Tilla oldalán – műsorvezetőként tündökölt. Most pedig olyat mutatott, amitől mindenki álla leesett.

Ördög Nóra szépségére nincsenek szavak

Holnap végre szenteste van. Mindenki ezt a napot várja egész évben, hiszen ez a legmeghittebb ünnep. A sztárok is gőzerővel készülnek a karácsonyra, és igyekeznek megadni a szent ünnep módját. Ezért aztán Ördög Nóra egy lángvörös estélyi ruhába bújt, hogy úgy pózoljon a karácsonyfa előtt. Nem takargatja tovább, hogy mennyire várja ő is a karácsonyt, a családja pedig rettenetesen büszke rá, amiért ilyen gyönyörű és tehetséges. Természetesen a kommentek is özönleni kezdtek, és sokan fejezték ki, hogy milyen szépnek tartják.