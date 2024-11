„Nagyon dög!” – Ördög Nóra falatnyi, fekete bőrruhában őrjített meg mindenkit

A népszerű műsorvezető, Ördög Nóra igazán nem panaszkodhat unalomra. Mindamellett, hogy ő a Dancing with the Stars egyik zsűritagja, Till Attila oldalán vezeti a Megasztárt is. Nórinak így gyakran nyílik lehetősége arra, hogy megmutassa a színfalak mögött készült felvételeket, illetve a legutóbbi adásban viselt ruháit a közösségi oldalán – ezek közt időnként felbukkan egy-egy kimondottan merész darab is, amelyeket mintha egyenesen a gyönyörű műsorvezetőre öntöttek volna.

Mindenki lélegzete elakadt Ördög Nóra fekete bőrruhájától / Fotó: Szabolcs László

Ahogy azt már a Metropol korábban megírta, a Megasztár harmadik élő show-jában Ördög Nóra valódi királynőként tündökölt egy lélegzetelállító, kék ruhában, ezt megelőzően pedig egy apró, fekete bőrruhában villantotta meg csodás alakját és formás combjait a Dancing with the Starsban. A vadító, színfalak mögött készült felvételt – amelyen a műsorvezető a szexi öltözékében vonult el a kamera előtt –, a divattervező, Demeter Richárd osztotta meg az Instagram-oldalán, és amely teljesen levette a lábáról a rajongókat.

Mennyire gyönyörű vagy ebben a ruhában!

– üzente Nórának az egyik kommentelő.

Uhhh! Nagyon dög! Imádom!

– jegyezte meg Kandász Andrea is, mialatt egy újabb követő arra mutatott rá, mennyire szerencsés Ördög Nóra férje, Nánási Pál.

Őszintén kimondhatjuk: piszok egy szerencsés ember a Nánási Pali!

– jelentette ki a rajongó.