Hűha, különleges fotót osztott meg Ördög Nóráról a férje

Ördög Nóra és Nánási Pál az elmúlt évtizedben az egyik legismertebb és legkedveltebb celeb-párosává nőtte ki magát Magyarországon, joggal. A csinos műsorvezető és a fotóművész harmonikus kapcsolata mindenki számára jó példa.

Ördög Nóra férje, Nánási Pál imádja feleségét (Fotó: Nánási Pál Instagram-oldala)

Utazás a múltba Ördög Nóra társaságában

Bár Ördög Nóra közösségi oldalát jóval többen követik, Nánási Pál is szép számmal tesz közzé bejegyzéseket, sokszor olyanokat, amelyeken szívhez szólóan csodálja szépséges feleségét. S hogy egy profi fotós mennyire nézi más szemmel a világot, ezúttal is szembetűnő: Pali új fényképén ugyanis Nóri egy rendezvényen figyeli az eseményeket fekete ruhában, a pillanatot pedig olyan szögből, olyan pozícióban sikerült megörökíteni, hogy a festményszerű alkotás gyakorlatilag az 1930-as évekig repített vissza bennünket. Nóri bámulatos, és ehhez férje is csak annyit tudott írni: „Nem tudok betelni vele.” A kommentelők pedig határozottan egyetértettek vele, nem győzték dicsérni a remekművet és Nórit is.

Nem minden olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik

Nem titok, hogy Ördög Nóra és Nánási Pál korábban egy forgatáson ismerkedtek meg, kettejük kapcsolata, házassága és családi életük valamelyest mindig a nyilvánosság előtt zajlott. Öt évvel ezelőtt pedig, amikor az első Ázsia Expresszt forgatták, komoly döntést hoztak meg: Nánázsia nevű vlogjuk elindításával az utolsó kiskaput is kitárták, és beengedték kíváncsiskodó tekinteteket a magánéletükbe. Azóta töretlenül készítik a családi és kulisszatitkos videókat, amely egyébként éppen nyáron csúcsosodott ki: Nánási Pál az egyik epizódban őszintén mesélt arról, hogy a nyilvánosság előtt élni egyáltalán nem egyszerű feladat, amiről sokszor Nórival is vitáznak.