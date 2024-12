Szilágyi József tagadhatatlanul a 12 év szünet után idén visszatérő Megasztár egyik meghatározó alakjává vált. Tulajdonképpen vele indult útjára ismét a legenda, hiszen ő lépett elsőkét a zsűri elé még valamikor nyáron. Az Ausztriában élő tehetség végül a harmadik élő show-ban búcsúzott a Megasztártól, de ő is tisztában van azzal, hogy az a pillanat nem valaminek a végét, inkább a kezdetét jelentette számára.

Szilágyi József ígéri, élni fog a lehetőséggel, amit a Megasztár jelent számára (Fotó: Szabolcs László)

Szilágyi József: „Megéreztem, hogy hazaértem...”

„Ez az év gyakorlatilag minden pillanatában a Megasztár köré épült számomra. Hiszen 2024 januárjában láttam meg a felhívást, hogy visszatér a TV2 tehetségkutatója és szerintem én az elsők között küldtem el a jelentkezésemet.

Ezzel egy időben gyökeresen megváltozott az életem, mert elkezdtem hinni abban, hogy ez az a lehetőség, amire kiskorom óta készültem.

„Rengeteget gyakoroltam és tulajdonképpen a legelső casting alkalmával megéreztem, hogy hazaértem” – kezdte lapunknak Szilágyi József, aki az első perctől nagyon erős támogatást kapott a családjától és barátaitól.

A Megasztár Szilágyi József számára sikert hozott: már dolgozik a saját dalain (Fotó: TV2)

A Megasztár felfedezettje egy második családra lelt a műsorral

„A szüleim, feleségem, a gyermekeim és a testvéreim az első pillanattól kezdve látták rajtam, hogy valami megváltozott bennem, valami elindult és mindenben támogattak. Az ő szeretetük és bizalmuk és persze Isten kegyelme nélkül biztosan nem lett volna erőm mindezt végigcsinálni. Olyan volt, ez az utazás, mint egy újjászületés. Valahogy minden a helyére került bennem és megláttam végre azt a célt, amerre mindig is tartatom, ahová vágytam. Tettem persze a dolgomat, ahogyan azt kellett és teszem ma is, de mostanra már más a fókusz és ezért életem végéig hálás leszek azoknak, akik mellettem voltak. A TV2-nél hihetetlenül sokat tapasztaltam és tanultam. Ők lettek a második családom” – mondta Szilágyi József, aki 2025-ben szeretné folytatni az eddig bejárt útját és ígéri, mostantól kezdve ő és a mikrofon összenőnek és megmutatja, milyen a saját zenei világa.

Szilágyi József már munkához is látott (Fotó: Mediaworks archivum)

Szilágyi József: „Össze fogunk nőni, ő meg én...”

„Sok arcomat mutathattam meg a Megasztárban és mindegyik produkciómban megtaláltam egy kis részt magamból. De most eljött az ideje annak, hogy rálépjek a saját utamra. Ehhez persze továbbra is kapok segítséget a csatornától, de mégis közben megkapom azt a szabadságot is, hogy a valódi, hamisítatlan Szilágyi Józsefet egyre jobban és egyre tisztábban mutassam meg."

Már most több saját dalon is dolgozom és tényleg nagyon élvezem, hogy szakíthatok időt arra, amire elhívást kaptam Istentől.

„Az pedig a zene és a színpad világa” – fogalmazott a Megasztár felfedezettje. „Annyit megígérhetek, hogy többé engem nem látnak majd a mikrofonom nélkül. Össze fogunk nőni ő meg én!” – nevetett Szilágyi József, majd elárulta, hogy az említett mikrofont épp idén karácsonyra kapta meg a szeretteitől. „Sok szép karácsonyunk volt, de állítom, az idei volt a legszebb. Valahogy minden a helyére került szentestére és nem maradt más, csak a béke, a nyugalom és a szeretet. No meg persze a zene, hiszen mindenkitől valami ehhez kapcsolódó ajándékot kaptam. Lett mikrofonom, mikrofonállványom, de még kottafüzetem is!” – nevetett ismét a Megasztár 2024 döntőse.