Fia autizmusáról vallott a Megasztár döntőse

Szilágyi József élete Isten rendelése szerint alakult szinte tökéletesen. Ausztriában élt és dolgozott, amikor az interneten megismerkedett egy magyar lánnyal, akit az első találkozás után nem sokkal már el is jegyzett és alig fél évvel később már oltár elé is vezetett. A nászéjszakájukon pedig megtörtént a csoda, hiszen megfogant első kisfiuk, akit orgonasípként követett még két fiúgyermek. Eddig valóban úgy tűnhet, hogy a Megasztár döntősét a tenyerén hordozta az élet, de Szilágyi József bizony megvívta a maga harcát a sorssal, ahogyan a felesége is, hiszen elsőszülött gyermekükről hároméves kora körül kiderült, hogy autizmussal él. József a Metropolnak végtelen szeretettel mesél a nehéz időszakról, amiből végül győztesen került ki a családja.

Szilágyi József: A legidősebb gyermekem autizmussal született

„Három gyönyörű fiúgyermekkel ajándékozott meg engem a jó sorsom és persze a gyönyörű feleségem. Isten kegyelméből ráadásul megadatott nekünk, hogy az első gyermekünk a nászéjszakánkon fogant. Erre mondom én, hogy amiben Isten akarata benne van, az tökéletes, abban hiba nincsen.

Persze idő kellett ahhoz, hogy apaként is elérjem a majdnem tökéletességet, de eleinte ott voltak mellettünk a szüleim, akik rengeteget segítettek

– kezdte lapunknak Szilágyi József, aki elárulta, legidősebb fia speciális nevelési igényű. „A legidősebb gyermekem autizmussal született. Négyéves volt, mire először megszólalt és nekünk az azt megelőző időszak nem volt könnyű, hiszen nem tudtuk pontosan, hogy mi lesz vele, milyen sorsot is jelölt ki számára Isten. Ausztriában nagyon sok segítséget kaptunk szakemberektől és így átvészeltük a nehéz időszakot. Mára tökéletesen megtanultunk együtt élni a diagnózissal és a kisfiam is nagyon sokat fejlődött” – fogalmazott a Megasztár tehetsége, aki fátyolos tekintettel, meghatódva mesélt a most 10 éves srácról, aki istenadta tehetségnek bizonyul, ráadásul bizonyos tekintetben az ő nyomdokain jár.

Fiából merített bátorságot a Megasztár döntőse

„A fiam fantasztikusan zongorázik és csodálatosan énekel. Amikor betöltötte a kilencedik évét, lehetőség nyílt arra, hogy hangszeren játsszon és pillanatok alatt kiderült, hogy félelmetes érzéke van a billentyűkhöz. Ő tulajdonképpen hamarabb állt, vagyis ült színpadon, mint én, és nagyon nagy sikert aratott. Összességében ő adott nekem erőt ahhoz, hogy én is megmérettessem magam. Néztem őt és láttam, milyen bátor és belőle merítettem én is bátorságot. Hatalmas motivációt ad nekem az a gondolat, hogy egy napon vele együtt léphetek majd színpadra és ő kísér majd engem a koncerteken” – tette hozzá Szilágyi József, aki családjának énekel majd november 10-én, a Megasztár első élőshow-jában.