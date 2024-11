„Mind a kettőtöknek haza kellene menni” – A Megasztár zsűrije döntött

Eldőlt, ki az a 12 énekes, aki a zsűri döntése alapján bejutott a Megasztár 7. évadának élő show-jába. Persze nem mindenkinek volt egyszerű az utolsó feladat. Bódi Józsefnek és Szilágyi Józsefnek különösen nem. A fiúk már a színpadra lépés előtt szabadkoztak a hiányos angol nyelvtudásuk miatt. Ezért különösen nagy kihívást jelentett számukra a dal eléneklése, ráadásul a fáradtság miatt míg a többi versenyző az éjszaka egy részét is rászánta a gyakorlása, ők csak a párbaj előtti órákban próbálták elsajátítani a szöveget.

A Megasztár 2024 zsűrije mindkét versenyzőt haza akarta küldeni, mert rosszul teljesítettek (Fotó: TV2)

A Megasztár zsűri véleménye meglepte a versenyzőket

A zsűri mindettől függetlenül nagyon biztatta a két Józsefet, mégis csalódniuk kellett. Az ítészek között nagy egyetértés volt abban, hogy nem sikerült teljesíteniük a feladatot. Rúzsa Magditól már megszokhattuk, hogy az énekesek érdekében őszintén elmondja a véleményét, és ez most sem volt másképp. Mégis a tanácskozásuk alatt Caramel mondta ki először, hogy ő mind a két fiút hazaküldené, szerinte a két énekes produkciója értékelhetetlen volt. Nemcsak – ahogy mindnyájan fogalmaztak – a halandzsa nyelv miatt, hanem mert úgy érezte, nem fektettek elég energiát a felkészülésbe. Végül döntöttek, amit Magdi közölte a két férfival, akik rezzenéstelen arccal hallgatták az indoklást.

„Srácok!” – fordult a versenyzők felé Magdi, majd folytatta:

Egy nagyon érdekes szituáció alakult ki, ugyanis a helyzet a következő:

„Mi nagyon csípünk benneteket, és mind a ketten rettentően muzikálisak vagytok. Az egy dolog, hogy itt elhumorizálgatunk, miközben ez egy olyan színpad, ami megváltoztathatja az életeteket. Ehhez képest ti tök jól szórakoztatok, arra nem vettétek a fáradtságot, hogy a papírt a kezetekbe vegyétek, hogy értékelhető legyen a produkció. Ugyanis ez most nem igazán volt az! Nektek most mindkettőtöknek haza kellene menni. Nagyon sajnálom, hogy ez most így alakult. Mi tényleg nagyon kedvelünk benneteket, és nem a kedveteket akarjuk elvenni. Örülünk, hogy szeretitek a zenét, nektek dolgotok is van a zenével. Azt gondolom, bizonyos helyzetek nem véletlenül alakulnak ki az ember életében.

Lehet, hogy mindkettőtöknek kellett ez a pofon a részünkről.

Átrágva magunkat ezen az egészen, úgy döntöttünk, mégiscsak egy valakit viszünk magunkkal. Szilágyi Józsi, számodra ez a verseny folytatódik” – mondta a zsűri egyetlen női tagja, akitől Caramel vette át a szót.

Mi ebben a műsorban például Magdival az életünk lehetőségét kaptuk.

„Nekünk teljesen megváltoztatta az életünket, és úgy érezzük, tartozunk ennek az egésznek a felelősségtudatunkkal” – tette hozzá az énekes.