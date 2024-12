Kitálalt a szakértő, Katalin hercegné vállát nagy teher nyomja

Egy szakértő szerint Katalin hercegné kommunikációja sokat fejlődött az utóbbi időben.

Katalin hercegné idővel egyre jobban belejött a nyilvános szereplések dinamikájába Fotó: AFP

Katalin beszédei régen és most

Ingrid Seward királyi szakértő kiemelte, hogy Katalin hercegnének nagy teher nyomja a vállát, amikor a megfelelő üzenetet kell közvetítenie a nyilvánosság felé, és a magabiztosabb megjelenés felé tett igyekezeteit dicsérte Seward. A szakértő szerint rendkívül profi kisugárzást nyújt az utóbbi időkben a hercegné - írja a GB News.

A korábbi tétova, pipogya nyilvános szereplései a mostaniakhoz képest ég és föld. Seward megjegyezte:

Nagyon profin adja elő a mondandóját, és szerintem nagyon népszerű. Elég nagy teher van a vállán, hogy a megfelelő üzenetet közvetítse, mert az emberek követik őt.

Azért is aktuális a szakértő elemzése, mert Katalin rögzített karácsonyi üzenetét ma este sugározzák, mielőtt a Together at Christmas karácsonyi éneklése adásba kerülne. Felvett üzenetében Katalin elárulja, hogy a karácsonyi készülődés és várakozás számára az év egyik kedvenc időszaka. Katalin hercegné üzenetiben a következő mondatok hangzanak el:

Ez az ajándékok, a csillogás és a mézeskalács-sütés ideje, de egyben az is, hogy lelassítsunk és elgondolkodjunk azokon a mélyebb dolgokon, amelyek mindannyiunkat összekötnek.

Hangsúlyozza annak fontosságát, hogy elszakadjunk a mindennapi nyomástól, hogy nyitott szívvel, szeretettel, kedvességgel és megbocsátással éljük az életünket. A hercegné arról is elmélkedik, hogy a karácsonyi történet mások tapasztalatainak és érzéseinek figyelembevételére ösztönöz, kiemelve az empátia fontosságát. A walesi hercegné majd várhatóan csatlakozik Károly királyhoz és a királyi családhoz a Szent Mária Magdolna-templomhoz vezető hagyománynak számító sétán.