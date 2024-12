A brutális év után egy jó hírt is kapott Katalin hercegné

Katalin hercegné is felkerült arra listára, amelyet a Time magazin minden évben összeállít és a jelöltek közül végül az év embere kerül ki. A 2024-es listára felkerült többek között Donald Trump, Elon Musk és Mark Zuckerberg is.

Katalin hercegné megkaphatja az év embere díjat (Fotó: AFP)

Az idei győztes Taylor Swift énekesnőtől veszi át a stafétabotot

A díjjal olyan embereket vagy mozgalmakat tüntetnek ki, akik nagy hatást gyakorolnak a világra - írja a New York Post. A 42 éves walesi hercegné az idei évben rendkívül fontos kommunikációt indított el a közszereplők magánéletéről és egészségéről. Köztudott ugyanis, hogy Katalin idén januárban hasi műtéten esett át, amely után nem sokkal rákkal diagnosztizálták, ezt pedig 2024 márciusában nyilvánosságra is hozták. A hercegné kemoterápiás kezelést kapott, így az év nagy részében távol maradt nyilvános megjelenéseitől és hivatali feladataitól, hogy a gyógyulásra összpontosíthasson. Három hónappal a bejelentést követően a királyi család levélben tudatta, hogy vannak jobb és rosszabb napjai, de a kezelése jól halad. Szeptemberben pedig megérkezett a várva-várt jó hír is, vagyis, hogy Katalin meggyógyult a rákbetegségből.

Bár a nyilvánosság rengeteget aggódott a hercegné állapota miatt, a királyi család azért időközben gondoskodott róla, hogy Katalin állapotáról folyamatosan tájékoztassák a világot, s ezzel óriási lépést tettek a régi szokások megreformálására. Az egyenes kommunikáció nagyon úgy tűnik, hogy megtette hatását, hiszen most Katalin kaphatja a 2024-es év embere kitüntetést. A hercegné nehéz évet tudhat a háta mögött és a küzdelmek mellett még arra is maradt ereje, hogy többször is videóüzenetben nyugtassa meg az embereket, megköszönve a támogatásukat és biztatva azokat is, akik hasonló küzdelmeket élnek át nap, mint nap.

A múlt hónapban egyébként Vilmos herceg is nyilatkozott az idei, brutális évről, amelyet a családjának kellett átélnie, miután felesége és édesapja is rákos megbetegedésekkel küzdött.