Ilyen nincs: nem hiszed el, hol csendültek fel Gáspár Laci dalai az utcán – videó

Gáspár Laci valószínűleg sosem számított arra, hogy a Szeretet él című slágere Vietnám utcáin szól majd. Ám ez 2024-ben megtörtént, Nha Trang városában ugyanis a magyar énekes számára "buliznak". Vagyis csak fognak, hiszen egy rendezvény előkészületein csendült fel Laci nótája, és a sors váratlan húzása, hogy a helyszínen pont ott volt egy magyar lány is, aki azonnal videóra vette ezt a különös véletlent.

Gáspár Laci dala Vietnámba is eljutott (Fotó: Markovics Gábor)

Gáspár Laci dala Vietnámba is eljutott

A TikTokon fénysebességgel terjed ez a videó, több száz kommenttel és megtekintéssel. Egyelőre még az énekeshez nem jutott el a dolog, ám valószínűleg hamarosan hozzá is elér a nemzetközi siker szele…

Ahogy egyébként annak idején Jollyt is megcsapta ez a szél, hiszen az ő dalait kifejezetten szeretik Ázsia szerte, ráadásul egy Japán animének a Bulikirály a főcímzenéje. Igaz, a magyar nyelvet nem fogod felfedezni benne, de a Ciki Ciki Bam Bam rész eléggé árulkodó, hogy kinek a szerzeményéről is van szó. Ráadásul a főcímben Jolly nevét is megemlítik. Az eredetit itt, a japán változatot pedig ide kattintva tudod meghallgatni.

Viszont Gáspár Laci rajongóit sem hagyjuk magukra, mutatjuk azonnal a videót a vietnámi "koncertről", ami egyébként vegyes érzelmeket váltott ki a TikTok nézőiből, ahogy a felvétel készítőjéből is.

Barátom röplabdázott a parton, én meg unatkoztam, mikor meghallottam. Odamentem, hogy ki nyomta be, tudja-e, hogy magyar zene, de nem beszéltek angolul

- osztotta meg élményeit a lány.