Csúnyán beszóltak Gáspár Lacinak, miközben többmilliós luxusverdákkal villogott

Aki követi Instagramon Gáspár Lacit, az pontosan tudja, hogy az énekes egyáltalán nem veti meg a luxuscikkeket, hiszen minden bizonnyal nagyon szereti a szép, minőségi, drága dolgokat. Nem egyszer láthattuk már őt többmilliós álomautókban, most pedig olyan videót posztolt a születésnapja apropójából, ami eléggé megosztotta a követőit.

Gáspár Laci / Fotó: YouTube

A felvételen az látható, hogy Gáspár Laci mosolyogva, széttárt karokkal sétál egy különleges mintával rendelkező szettben, miközben csak úgy sorakoznak mellette a mindenféle színben virító Lamborghini autócsodák, amiknek az összértékébe még belegondolni is félelmetes.

Rengetegen írtak Gáspár Lacinak jókívánságokat a születésnapja miatt, többek között a VALMAR énekese, Valkusz Milán is – Hajdú Péter pedig poénkodott egyet:

Tesó, bevásároltál?

Viszont negatív kommentek is érkeztek, ugyanis nem mindenkinek tetszett Gáspár Laci "nagyzolása". Sőt, valaki még be is szólt neki a ruhája miatt:

Klassz pizsama...

Ide kattintva lehet megtekinteni Gáspár Laci videóját.