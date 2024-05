„Nem fogadjuk el a meztelenséget a kultúránkban” – Beszólt Meghan Markle-nek a nigériai first lady

Ahogy arról korábban lapunk beszámolt, a sussex-i házaspár, Meghan Markle és Harry herceg a hónap elején Nigériába utazott, hogy ott helyi segélyszervezetekkel tárgyaljon, és eközben úgy járt-kelt az országban és élvezte a helyiek vendégszeretét, mintha még mindig a királyi család nevében járna el. Ezzel szemben a hercegi pár csak a saját népszerűsége érdekében járja a világot, és ezzel magára is haragította III. Károly királyt. Most kiderült, hogy néhány magas rangú nigériai politikusnak sem nyerte el a tetszését, Meghanék viselkedése az afrikai országban.

Lehet, hogy nemzetközi konfliktust okoz Meghan Markle az öltözködésével? (Fotó: Yaroslav Sabitov - PA Images / Getty Image)

Az ország first ladyje, Oluremi Tinubu szenátor nem rejtette véka alá véleményét Meghan Markléről, és az öltözködési stílusáról. A hercegné ugyanis a nigériai tartózkodása alatt lenge, keveset takaró ruhákban járt mindenhova, miközben néhány nappal korábban büszkén hirdette, hogy a DNS-tesztek szerint 43%-ban nigériai származású és szeretne közelebbi kapcsolatba kerülni az ország kultúrájával.

Ezzel kapcsolatban szólalt meg Oluremi Tinubu a Celebrating the Woman (A nő ünneplése) című rendezvényen, ahol azzal indította beszédét a politikus, hogy szükség van olyan nőkre, akik nagy hatással lehetnek a világ jobbá tételére. Az elnök felesége szerint több nigériai származású hölgy is volt már, aki megerősítette a nigériai kulturális örökséget, és hogy külföldön is tovább vitte a rájuk jellemző szerénységet és öltözködési stílust. Ez azonban Meghan Markleről nem mondható el.

Mi nem tartunk «Met-gálákat» otthon. Bár a meztelenség bárhol felütheti a fejét, nálunk a férfiak is jól fel vannak öltözve. Szóval tennünk kell valamit ez ellen a meztelenkedés ellen, mondjuk meg neki, hogy mi nem fogadjuk ezt el a kultúránkban, ez nem szép, egyáltalán nem szép

– utalt beszédében arra, hogy Meghan Markle kivágott ruhákban haknizta végig az országukat, miközben néhány nappal korábban jelentette be, hogy ő nigériai származású és büszke rá.

Biztosnak kell lennünk benne, hogy tudják, valójában kik ők. Nem kell amerikai filmsztárokat utánozniuk, nem tudjuk, miért csinálják ezt. Miért jött Meghan Afrikába, mit keres itt? Mi tudjuk, kik vagyunk, de ők lassan elveszítik önmagukat

– zárta sorait a first lady.

A beszólás azért is fájhat különösen Meghannek, mert ő már a körút során „hazámként” emlegette Nigériát, később pedig a nigériai Védelmi Minisztérium meglátogatása során a vendégkönyvbe is azt írta, úgy fogadták itt, mintha „hazatért volna”.

– számolt be róla a DailyStar.