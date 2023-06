Kínos! A kommentelők szerint kamu Gáspár Laci súlyos betegsége

Gáspár Laci érzékeny, egészségügyi témáról vallott, ám nem csak empátiát kapott cserébe. A zenész néhány napja a kórházi ágyból jelentkezett be, elárulva: élete legkomolyabb betegségén van túl.

Laci néhány napja aggasztó helyzetben fotózkodott. Fotó: Facebook/Gáspár Laci

Egészségügyisek buktatnák le

Bár sokan kívántak neki mielőbbi felépülést, akadt, aki úgy gondolta, az egész csak színjáték, és csak így akarja megszerezni a közönség szimpátiáját.

Laci belőtt hajjal és látszólag frissen fazonírozott arcszőrzettel pózolt a kórházi képen, amin árulkodó részletre lettek figyelmesek, akik jártasak az egészségügyben:

„A kék branült gyerekekbe szoktuk szúrni! Egy felnőtt férfi minimum zöldet kapjon, pláne ha akkora a betegség és műteni kell, vagy folyadékot pótolni. Ha rosszak a vénái, rózsaszínt esetleg. Ebből kiindulva nekem ez tényleg valami figyelemelterelésnek tűnik és a »jaj, szúrjunk egyet, hogy úgy tűnjön, mintha haldokolnék«” – vélekedett egy kommentelő Redditen. Hozzászólását sokan kedvelték, és több egészségügyis is odaírta, hogy egyetért az elmondottakkal! De volt, aki szerint hivatalosan a nevével és egyéb adataival ellátott karszalagot is kellett volna kapnia, ha valóban akkora lett volna a probléma, hogy hosszabb, komolyabb kórházi ellátásra szorul.

Mivel Laci egyértelműen egy magánklinikát reklámozott a bejegyzésében, többekben felmerült, hogy talán az anyagi javak miatt vállalta be a „befekvést”, s valójában nem rejtőzött komoly probléma a háttérben.

Laci kényes egészségügyi helyzetéről vallott, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára. Fotó: Végh István / Bors

Íme a diagnózis

Akárhogy is, Laci aznap türelmet kért a bővebb magyarázkodásra. Ez letelt, s péntek délben terjedelmes posztban fejtette ki, mi történt a belső szervi és emésztési panaszokra specializálódott klinikán.

„Nagyon sokan írtatok, érdeklődtetek az egészségem felől, nagyon jólesik, köszönöm, minden ok, már jól vagyok! Elmesélem, hogy mi volt, és nem csak azért, mert sokan kérdeztétek, hanem mert szerintem sok ember lehet hasonló helyzetben, és ezzel talán másoknak is segíthetek! Kb. 1 éve kezdődtek a gyomorpanaszaim, de nagyon féltem a gyomortükrözéstől és a végbéltükrözéstől, ezért próbáltam megúszni, hátha elmúlik, de egyre rosszabb lett, és már a reflux is olyan erőssé vált, hogy már az éneklésben is zavart, sokszor berekedtem miatta!” – fedte fel a háttérben húzódó okokat az énekes.

Van egy polip a vastagbelemben, ami még most nem gáz, de ha ezt nem távolítják el, később baj lehet belőle! Úgyhogy kaptam egy következő időpontot, és ezen a héten sikeresen el is távolították!

– újságolta el, továbbá mindenki figyelmét felhívta a szűrővizsgálatok fontosságára. Laci nemrég szintén egy kórházban járt a jó ügy érdekében: akkor beteg gyerekeket akart felvidítani jelenlétével.