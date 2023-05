Most érkezett: a gyerekkórházból jelentkezett be Gáspár Laci

Gyerek nap alkalmából különösen odafigyelünk arra, hogy a kicsik vidámak és boldogok legyenek. A legtöbb szülő ilyenkor vidám programokat szervez csemetéinek, ajándékokkal lepi meg őket. Ugyanakkor a beteg gyerekek napját is sokan próbálják szebbé varázsolni. Sok híresség ilyenkor kórházakba látogat, hogy egy kis vidámságot csempésszen a lábadozás napjaiba. Így tett most Gáspár Laci is, aki a Heim Pál Gyermekkórházban volt megajándékozni a gyermekeket.

Fotó: YouTube

Ma a Madarász utcai Heim Pál Gyermekkórházban jártam és megpróbáltam egy kis vidámságot csempészni a kis beteg gyerkőcök napjába! Ilyenkor egy pici gesztusnak, ajándéknak is nagyon tudnak örülni a srácok! Köszönöm a lehetőséget!

- írja.

A megható képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.