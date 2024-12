Özönlenek a gratulációk Curtis fotójához, így csak ritkán láthatjuk őt

Curtis életében rengeteg kiemelten fontos tényező van, hiszen ott van számára a zene, a foci, Újpest, a szerelme, a kisfia és a családja is. A rapper rendszeresen posztol ezekről, de az utóbbi az, ami talán a leginkább különlegesnek számít, hiszen a család mindenki számára egy olyan intézmény, ami szent és sérthetetlen.

Curtis 2004-ben elveszítette az édesapját, ez pedig azóta is egy fájó pont az életében, de szerencsére az édesanyja mellette van és nagyon szeretik egymást. A híresség nemrég egy új fotót tett közzé, ami extra speciális, hiszen nem csupán a születésnapos anyukája látható mellette, hanem a szeretett kisfia is – vagyis három generáció is tiszteletét teszi a felvételen.

Isten éltessen anyukám💜🎂

Szeretünk nagyon!

– írta Curtis a poszthoz.

Csak úgy özönlöttek a gratulációk, a rajongók boldog születésnapot és jó egészséget kívántak Curtis édesanyjának.

