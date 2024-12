Hatalmas bejelentést tett Curtis, hosszú ideje vártak erre a rajongói

Curtis Magyarország egyik legismertebb rappere, aki sok-sok éve gyártja a slágereket. Már saját zenekara is van, a 2024-es fesztiválszezont is együtt dolgozták és bulizták végig, a rajongók pedig a visszajelzések alapján nagyon élvezték a fellépéseket, hiszen izgalmas újrahangszereléseken estek át egyes közönségkedvenc dalok.

Curtis / Fotó: VT

Curtis nemrég életmódváltásba kezdett és most sűrűn látogatja a konditermet, illetve egészségesebben táplálkozik, ráadásul még az alkoholt is lerakta. Több tényező motiválta őt ebben, de az egyik legfontosabb az volt, hogy szeretné, hogy a rajongói elégedettek legyenek azzal a Curtisszel, akit a színpadon látnak.

Hatalmas bejelentést tett a közösségi oldalán Curtis, ugyanis elárulta, hogy már most a következő fesztiválszezonon dolgoznak, hogy egy sokkal extrább műsorral tudjanak kedveskedni a közönségnek – zeneileg és látványban is fejlődésre kell számítaniuk a rajongóknak.

Addig is jönnek majd újabb slágerek is, illetve azt is elárulta Curtis, hogy a 2010-ben megjelent dala, az Újpest a negyedem is kap egy „ráncfelvarrást”, így az is hallható lesz majd jövőre.

Itt lehet megtekinteni Curtis bejelentő videóját: