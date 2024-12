Csézy megmutatta pocakját, ilyen csodaszép kismama - Fotó

Akkor ezt a gyönyörű szerzeményt elraktuk… Két éve aztán megint elővettük, mert úgy vagyok vele, hogy a zene erőt ad, a zene egy varázslat, hátha ezzel a dallal magamhoz énekelhetem a kislányomat és megkaphatjuk az élet legszebb ajándékát. Végül most lett kész és nagyon jó volt még nagy pocakkal is a klipet forgatni. Két színész játssza el a mi történetünket, amiben benne van minden, amin keresztül mentünk, a küzdelem, a kislány elvesztése, a vágyakozás és a végtelen szeretet is, amit érzünk már most kislányunk iránt!