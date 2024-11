Megható dolgot tett Vasvári Vivien és férje

Vasvári Vivien és férje az utóbbi időben nagyon sokat beszélt arról, hogy a gyerekek otthon az okos eszközüket tanulásra is használják. Zsigmond erre még egy külön programot is készített, hogy ezt a lehetőséget másokkal is kihasználják. A napokban a házaspár egy megható felajánlást is tett az egyik édesanyának, aki saját maga fejlesztésére használja az applikációt.

Vasvári Vivien és férje megható felajánlást tett (Fotó: Mate Krisztian)

„Szeretném megköszönni neki, hogy használja az alkalmazást, aminek az egyik funkciója segít neki” – kezdte a huszonnégyóráig látható Instagram-történetét a házaspár, aki egy megható gesztust is tett az anyuka felé, aki vállalta, hogy használja a Vasvári Viviék által kifejlesztett oktató-programot, amivel javíthat a diszlexiáján és a diszgráfiáján.

Ezen felül a Vivi kitalálta, hogy megajándékozzuk ezt a bizonyos anyukát egy wellness hétvégével. Elmehet akár a családjával közösen, vagy csak a párjával. A gyereket pedig átvállaljuk, és vigyázunk rá azon a pár napon. Tehát ha gyerekmentes hétvégét szeretne kedves Vivien – így hívják egyébként a hölgyet is – akkor mi nagyon szívesen bevállaljuk, a gyönyörű négy éves kisfiát. Nálunk úgyis van már öt darab, úgyhogy higgye el, megbirkózunk vele

– mondták mosolyogva Viviék.

Vasvári Vivien szerint hasznosan is használhatják a telefont a gyerekek

A sztáranyuka korábban a Metropolnak mesélt arról, hogy otthon nagyobb gyerekei tanulásra is használhatják a számítástechnikai eszközöket.

„A mai világban lehetetlen elkerülni, hogy a gyerekek képernyők előtt töltsenek időt. A mesterséges intelligencia segítségével azonban biztosíthatjuk, hogy ez az idő hasznos és értékes legyen. Ahelyett, hogy csak passzívan fogyasztanák a tartalmakat, aktívan bevonja őket a tanulásba és a fejlesztésbe. Így a digitalizált tér nemcsak a szórakozás, hanem a fejlődésük egyik kulcsfontosságú eszköze lesz” – mesélte korábban Vivien.