Vasvári Vivien óriási örömhírt jelentett be nemrég: negyedik gyermekével várandós! A sztáranyukának férjével, Bodnár Zsigmonddal közös kisfia, Colin tavaly jött a világra, előző kapcsolataiból pedig egy lánya és egy fia született, Ariana és Edward. Vivien sosem titkolta, hogy nagy családot szeretne, álma pedig végre valóra is válhat, hiszen ő négy gyermek édesanyja, és férjének is van két gyermeke még a korábbi kapcsolatából. Azaz összesen hat gyerkőc boldogítja a családot. Ám könnyen lehet, hogy ez a szám hétre módosul, ugyanis Vivien elmondta, nem zárja ki, hogy még egy babát is bevállaljanak a mostani után.

Vasvári Vivien szeretne még egy kislányt (Fotó: Mate Krisztian)

Vasvári Vivien: Ha fiú lesz, újra szülni fogok

Az édesanya az Instagram-oldalán tartott kérdezz-feleleket, és hát miről másról érdeklődtek volna követői, mint a mostani várandósságáról. A kismama elmondta, hogy ez eddig a legnehezebb terhessége, ugyanis folyamatosan rosszullétek kínozzák, ráadásul meg sem tud gyógyulni 3 hete egy betegségből...

Ezt most nehezen viselem. Hónapok óta hányinger, gyengeség, fáradtság. Plusz harmadik hete benne vagyok ebben a vírusos betegségben

– kezdte Vivien, akit aztán arról is megkérdeztek, hogy tudja-e már a baba nemét. Nos, erre a válasz nem, viszont már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, ugyanis november 16-án már tudni fogja a család. A legtöbben egyébként kisfiút várnak, ám ha ez így lesz, akkor Vivi szeretne még egyszer teherbe esni...

„Lehet egy kisördög lesz, hogy ennyire szívat a terhesség alatt. A lény, hogy egészséges legyen, viszont Colin is biztos örülne, ha fiú lenne. Ha viszont fiú lesz, akkor újra szülni fogok, hogy hátha lesz egy kislány tesó is” – fogalmazott posztjában az anyuka.