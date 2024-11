Egy ország áll most Szabó Zsófi mellett: elszánta magát, nyilvánosan üzent

Korábban már beszámoltunk arról, hogy egy belvárosi lakásban alaposan megverték Andrei Mangrát. Úgy tudni, hogy súlyos fejsérülést szenvedett. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, majd a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg, így végül Szabó Zsófinak nélküle kellett parkettre lépnie. Helyére Süti András ugrott be, aki tovább is jutott a csinos műsorvezetővel.

Andrei Mangrának üzenhetett Szabó Zsófi? Fotó: TV2

Időközben a BRFK újabb fejleményekről számolt be. Eszerint a bunyóba keveredett táncos ügyében zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.

A Mokka műsorvezetője végül a zsűri segítségével jutott tovább a következő élő adásba, de ennek nem tudott önfeledten örülni, hiszen folyamatosan a társán járt az agya és azon, vajon mi lehet vele. Szabó Zsófi a közösségi oldalán egy titokzatos posztban üzent.

Tudom, min mész keresztül, mert ismerem a szívedet. Kihoztalak ebből a legutóbbi helyzetből, és ki foglak hozni a mostani szituációból is. Engedd el a stresszt és az aggodalmat. Ne hagyd nyugtalankodni a szíved. Bízz bennem. Túl fogsz lendülni ezen

– olvasható a csinos műsorvezető bejegyzésében, amelyet ide kattintva nézhetsz meg.