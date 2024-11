Feng Ya Ou 2022 decemberében kérte meg Békefi Viki kezét, újévkor bejelentették, hogy gyer­meket várnak, és titokban összeházasodtak. Akkoriban azt mondták, hirtelen döntöttek úgy, hogy egy kis szertartáson egybekelnek, de nagyon meghitt volt az esküvőjük.

Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

Mesébe illően Feng Ya Ou és Békefi Viki a Tisza-partján mondta ki másodszor a boldogító igent. A szerelmesek ezúttal a családjaik és a barátaik előtt is megpecsételték az összetartozásukat. Békefi Viktória élete nagy változáson esett át amikor megszületett a kislánya. Az énekesnő ezzel kapcsolatban korábban bevallotta, nagyon szeretett várandós lenni. Viki soha nem titkolta, hogy szeretnének még gyermeket, de most kiderült, nem is olyan sokára, alig egy év múlva.

Arról egyelőre nincs hír, hogy haladnak a babaprojekttel, de az biztos, hogy a kis Mei Liza nemcsak a szüleit, de a rajongóit is az ujjacskái köré csavarta. Szülei bármikor osztanak meg róla friss tartalmat, az mindig nagy sikert arat. Nem volt ez most másként a névnapja alkalmával sem. Békefi Viktória szoknyás kislánya megolvasztja az ember szívét.