„Szerelmem” – Kiszel Tünde új fotójától elámultak a rajongók

Kiszel Tünde nemrég örömhírt jelentett be rajongói számára: elkészült 2025-ös naptára, amit november 15-től már lehet is rendelni. A naptárkirálynő elárulta, habár ő is imádja a kalendáriumait és annak készítési folyamatait, az egészet igazából a közönségéért teszi. Közölte, amíg van igény rá, addig ezzel ő biztos nem fog leállni.

Tünde új fotójától elképedtek a rajongók. Fotó: Szabolcs László

Márpedig kereslet van. Nem hiába tehát, hogy a 64 éves díva komolyan foglalkozik a dologgal. Jövő évi naptára immáron a huszonegyedik lesz a sorban. Ennek kapcsán ízelítőt is adott már abból, milyen fotók várhatók 2025-ben, de még az idei alkotásokról sem feledkezett meg természetesen. És az új hónap megérkezésével meg is osztotta azt, hogy idén novemberre hogyan és miként pózolt a kamerák előtt.

2024. november. Bambi!

– osztotta meg Instagram-oldalán a díva a fotót, amelyen egy nagy őzikefestmény előtt áll, a témához illő műszőrmés kabátban, bőrnadrágban és magas sarkúban. Fotója pedig nem is maradt komment nélkül:

Olyan szép vagy, drága Tünde

– bókoltak neki.

Mint egy kis őzgida, olyan cuki vagy, Tündikém.

Más pedig a szív jelek halmaza között csak annyit tudott mondani az alkotás láttán:

Szerelmem

.