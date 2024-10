A naptár a múlté? Meglepő bejelentést tett Kiszel Tünde, erre készül

Kiszel Tünde népszerű naptárának köszönhetően hónapról hónapra elkápráztatja a rajongóit. A naptárdívának rengeteg rajongója van, akik egy-egy esemény kapcsán kígyózó sorokban várják, hogy egy közös kép és egy autogram erejéig közel kerüljenek hozzá. Persze Tünde nyitottan és kedvesen fogadja az emberek közeledését.

Kiszel Tünde kézjegyéért sokan képesek órákat sorban állni Fotó: Szabolcs László

Kiszel Tünde most egy új dobással készül a rajongók számára. A TikTokon jelentette be, hogy mostantól bárki kaphat tőle személyre szóló üzenetet, legyen az születésnap, házassági évforduló, esküvő vagy névnap.

Sokan kérdeztétek, hogy lehet-e videóüzenetet rendelni tőlem? Igen, lehet! Szívesen küldök nektek születésnapra, névnapra, esküvőre, házassági évfordulóra, és még sok más jeles alkalomra, olcsó, baráti áron. Írjatok e-mailt! Írjátok meg, hogy mit szeretnétek, milyen névre, születésnapra vagy névnapra. Várom szeretettel, köszönöm szépen!

– mondta mosolyogva Kiszel Tünde.

Szigeti Ferenc is rajong Kiszel Tünde naptárjaiért

Tavaly decemberben dedikálta a 2024-es naptárjait Kiszel Tünde, az eseményt pedig egybekötötte a születésnapjával is. A rajongók tengerében Szigeti Ferenc is jelen volt, aki régi barátságot ápol a naptárak hazai egyeduralkodójával. A Karthago együttes gitárosa például ajándékba kapta az új naptárat. Lapunknak pedig elárulta, hogy kedvenc képe a Kis hableányos, mivel Tünde olyan rajta, akár egy szirén. Igazából minden évben megőrzi a díva naptárát, mint egy hűséges gyűjtő, vallotta be szintén a Borsnak. A férfi ezt követően boldogan fotózkodott régi ismerősével, és a tőle kapott ajándékkal.