Kiszel Tünde elárulta: ilyen a kapcsolata a lányával

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella anya-lánya kapcsolata irigylésre méltó, ezt pedig sokan meg is jegyzik a párosnak. Mióta Donatella szerepelt a Dancing with the Stars műsorában óriásit fordult vele és édesanyjával is a világ, ugyanis az egyik produkcióját Tündének dedikálta, és bizony akkor szem nem maradt szárazon. Bárki, aki addig előítélettel gondolt a naptárdívára, azonnal megváltozott a véleménye, és ennek Tünde nagyon örül, hiszen végre az emberek láthatták a valóságot.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella barátnőkként tekintenek egymásra (Fotó: Szabolcs László)

Kiszel Tünde: Nagyon szoros az érzelmi kapcsolatunk

Tündével és Donatellával az Inspirálók Nők estjén futottunk össze, ahol lapunknak páros interjút adtak. Elsősorban a köztük lévő kötelékről meséltek, és arról is, miért ilyen jó a kapcsolatuk. Persze, azt sem titkolják, hogy köztük is akadtak viták a múltban, de sosem volt olyan, hogy valamit ne tudtak volna megbeszélni.

„Nagyon sokszor kapok mostanában olyan üzeneteket, hogy mennyire jó édesanyának tartanak, és hogy milyen pozitívan csalódtak bennem. Erre azt tudom mondani, hogy nekem Donatella a mindenem, és próbáltam neki azokat az értékeket átadni, amiket én is kaptam a drága, jó édesanyámtól. Az én értékrendem alapja a szeretet, jóság, tisztesség, becsület, szerintem ezt sikerült a kislányomnak is továbbadnom. Sőt, sokszor kértem arra, hogy legyen alázatos és szerény, és ezeket is mind megfogadta” – kezdte a Metropolnak Tünde, majd elárulta: nincs olyan, amiről ne tudna beszélgetni a lányával.

Nagyon szoros az érzelmi kapcsolatunk. Ő megtisztel a bizalmával, mindent elmond nekem, mondhatnám azt is, hogy barinők vagyunk. Sosem kellett félnem, hogy ő éppen hol van, mert ezt is mindig elmondja. Az összes barátját, barátnőjét ismerem, és ennek annyira örülök

– tette hozzá a naptárdíva, majd Donatella vette át a szót.



„Anyukámmal csodálatos a kapcsolatom, és erre nagyon büszke vagyok. Nyilván voltak köztünk is baráti viták, de manapság ilyen már nincs. Mindent megbeszélünk, meghallgatjuk egymást, és ott vagyunk a másiknak, ha bármi van” – fogalmazott a fiatal lány.